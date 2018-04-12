Самые-самые в космосе: забастовка в невесомости, пенсионер и пилот на все руки

Сегодня мы отмечаем 57-ю годовщину первого полета человека в космос. Полет Юрия Гагарина стал одновременно и первым космическим рекордом. По этому поводу Indicator.Ru собрал в своем материале «самые-самые» космические полеты.

Просто самый первый

Конечно же, список космических рекордов открывает Юрий Гагарин. Это и первый космический полет, и первый орбитальный полет в истории человечества. На тот момент — вплоть до полета Германа Титова — это был еще и рекорд продолжительности космического полета.

Но формально этот полет побил и абсолютный рекорд скорости (сразу в десять раз — до 1961 года мировой рекорд скорости составлял 2455 км/ч), и рекорд высоты (327 километров), и рекорд груза, поднятого на эту высоту. Конечно, FAI ныне не учитывает космические рекорды, тем не менее — с полетом Гагарина человек научился передвигаться гораздо быстрее и дальше от поверхности Земли.

Самый молодой космонавт

Конечно же, вначале самым молодым космонавтом был 27-летний Гагарин. Однако уже 9 августа этот рекорд был перекрыт: в космос отпавился 25-летний Герман Титов.

Этот рекорд не перекрыт до сих пор: сейчас еще нет платежеспособных юных космических туристов, а подготовка современного космонавта требует очень много времени.

Самый старый космонавт

В 1998 году в рамках экспедиции STS-95 космического «челнока» Discovery свой второй космический полет совершил астронавт Джон Гленн . C одной стороны — «всего» второй полет, с другой — на этот момент астронавту исполнилось полных 77 лет. Впрочем, сенатор от штата Огайо мог себе такое позволить.

В экипаж челнока он был включен как «специалист по полезной нагрузке», однако правильнее всего будет сказать, что и сам он был вовсе не «бесполезной», как иногда любят называть космических туристов, а достаточно полезной нагрузкой. Больше всего научных и медицинских экспериментов в экспедиции STS-95 было поставлено именно на Джоне Гленне, поскольку впервые человек столь преклонных годов попал в космос.

Самый большой перерыв между полетами

Вы уже догадались, кто это. Конечно же, ставший первым «полноценным» астронавтом США Джон Гленн, совершивший свой полет вокруг Земли 20 февраля 1962 года ждал своего полета очень долго — 36 с половиной лет.

Самый длинный полет

Рекорд продолжительности одного космического полета до сих пор не побит. Наш российский космонавт, врач Валерий Поляков , безвылазно провел на станции «Мир» (и двух кораблях «Союз») 437 суток и 18 часов.

Дольше всех в космосе

Валерий Поляков свои 437 суток «сделал» в одном полете, а всего за два полета налетал 678 суток 16 часов и 34 минуты. Однако этого для абсолютного рекорда суммарного времени, проведенного в космосе, оказалось мало: сейчас он уступает четырем космонавтам, дольше всех из которых летал Геннадий Падалка : его рекорд составляет 878 суток за пять полетов.

Первые стыковки

Первая в истории стыковка пилотируемого корабля с ракетой состоялась 16 марта 1966 года: Нил Армстронг Дэвид Скотт состыковали свой корабль Gemini-8 с необитаемой ракетой Agena.

А два корабля с экипажем впервые состыковались тремя годами позже: в январе 1969 года состыковались советские «Союз-4» и «Союз-5».

Пилот «на все руки»

Единственный космический пилот, управлявший четырьмя типами космических аппаратов — это американец Джон Янг . Этот человек прожил очень долгую и насыщенную жизнь. Он стал первым в мире человеком, который совершил сначала пять полетов, а потом — шесть. Но главное достижение, которое вряд ли кому-то удастся перекрыть — это то, что он овладел и управлял сначала космическим кораблем типа Gemini (два полета — Gemini 3 и 10), затем — командным модудем Apollo-10, затем именно Янг вел на Луну посадочный модуль Apollo-16, а в 1981 году именно Янгу доверили первый пилотируемый полет по программе Space Shuttle.

Больше всего людей в космосе

В июле 2009 года к МКС прилетал челнок Endeavour. Тогда в космосе одновременно было 13 человек. А вот одновременно с Земли стартовало семеро — на нескольких миссиях космических челноков.

Самый несознательный экипаж

С последним экипажем американской станции Scylab в лице Джералда Карра, Эдварда Гибсона и Уильяма Поуга, который посетил станцию с 16 ноября 1973 по 8 февраля 1074 года был связан интересный эпизод: первая и единственная на настоящий день космическая забастовка.

Дело в том, что первые две экспедиции на станцию были укомплектованы опытными астронавтами, жадными до работы. Особенно старался экипаж SL-3. Ребята «пахали» по 16 часов в сутки, стараясь максимально выполнить программу полета. А вот в третьем экипаже, SL-4, были новички, программу которых рассчитали, исходя из рвения «третьих».

Джеральд Карр заявил: «Мы никогда бы не стали работать по 16 часов в день в течение 84 дней подряд на Земле, и от нас не стоит ожидать этого здесь в космосе». Экипаж на сутки полностью прервал связь с Землей и занялся отдыхом. Теперь этот случай входит во все учебники космической психологии и медицины. Подробнее эту историю Indicator.Ru описывал в материале о космической лаборатории Skylab.

Дальше всех от Земли

Apollo-13 cтал единственной неудачной миссией к Луне — авария чуть было не погубила экипаж, не дав высадиться на поверхность спутника.

Однако взамен мы получили голливудский фильм и рекорд удаленности человека от Земли, равный 400 171 километров.

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