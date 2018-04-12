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В Башкирии фермер нашел артиллерийскую мину
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Меркель определилась с атакой по Сирии

В Башкирии фермер нашел артиллерийскую мину 

ufa1.ru 49 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Чишминском районе Башкирии фермер вскапывал землю в поле и нашел мину.
Мужчина копал поле — лопата вдруг ударилась о что-то твердое. Мужчина руками расчистил подозрительный объект и обнаружил, что перед ним артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Не зная, что и делать, мужчина вызвал полицию.
— На место отправили полицейский фургон с инженерно-технической группы ОМОНа Росгвардии. Специально экипированные специалисты осмотрели 50-миллиметровый снаряд и выяснили, что, несмотря на разрушение взрывателя и коррозию, он может взорваться, — сообщили в Росгвардии по Башкирии.
Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли подальше и подорвали.
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