В Башкирии фермер нашел артиллерийскую мину

В Чишминском районе Башкирии фермер вскапывал землю в поле и нашел мину.

Мужчина копал поле — лопата вдруг ударилась о что-то твердое. Мужчина руками расчистил подозрительный объект и обнаружил, что перед ним артиллерийская мина времен Великой Отечественной войны. Не зная, что и делать, мужчина вызвал полицию.

— На место отправили полицейский фургон с инженерно-технической группы ОМОНа Росгвардии. Специально экипированные специалисты осмотрели 50-миллиметровый снаряд и выяснили, что, несмотря на разрушение взрывателя и коррозию, он может взорваться, — сообщили в Росгвардии по Башкирии.

Боеприпас поместили в специальный контейнер, вывезли подальше и подорвали.