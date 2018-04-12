Песков не убедил россиян в отсутствии олигархов в стране

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, чтобы узнать, что наши сограждане думают об олигархах, и выяснил, что подавляющее большинство опрошенных (94%) уверено в их наличии.

При этом больше половины респондентов (52%) убеждены, что олигархи — это богатые люди, миллионеры и миллиардеры, а 44% россиян считают, что олигархи приносят стране больше вреда, чем пользы, а 36% — что вредят и приносят пользу в равной степени.

«Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов. Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — сказал он.