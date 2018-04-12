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Песков не убедил россиян в отсутствии олигархов в стране
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Песков не убедил россиян в отсутствии олигархов в стране 

Свободная пресса 48 минут назад
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, чтобы узнать, что наши сограждане думают об олигархах, и выяснил, что подавляющее большинство опрошенных (94%) уверено в их наличии.
При этом больше половины респондентов (52%) убеждены, что олигархи — это богатые люди, миллионеры и миллиардеры, а 44% россиян считают, что олигархи приносят стране больше вреда, чем пользы, а 36% — что вредят и приносят пользу в равной степени.
Самыми известными среди олигархов участники опроса назвали Романа Абрамовича, Олега Дерипаску и Михаила Прохорова.
Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что времена, когда в России были олигархи, давно прошли.
«Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов. Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет», — сказал он.
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