Южноуральцам полагается компенсация за инвалидные коляски и протезы

Инвалиды могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённые коляски и протезы в Челябинской области , сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Закон предусматривает целый перечень технических средств реабилитации, за покупку которых полагается компенсация. Для её получения инвалидам необходимо обратиться в территориальный орган челябинского отделения фонда социального страхования. При себе необходимые иметь паспорт, индивидуальную программу реабилитации, заявление, кассовый и товарный чек.

«В товарном чеке должна быть подробная расшифровка — сколько и каких куплено средств. Так, если в индивидуальной программе реабилитации расписываются конкретные характеристики подгузников по впитываемости и объёму талии, а приобретены будут средства другого размера, то в компенсации могут отказать», — отмечают в фонде социального страхования.

Отметим, что сумма компенсацию может не совпадать с размером затраченных на приобретение средств. Согласно законодательству она не может превышать цены аналогичного изделия, предоставляемого бесплатно по государственным контрактам. Средства должны вернуть в течение двух месяцев после подачи заявления.

Напомним, что челябинские инвалиды также могут пользоваться бесплатным такси.