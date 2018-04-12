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Южноуральцам полагается компенсация за инвалидные коляски и протезы
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Южноуральцам полагается компенсация за инвалидные коляски и протезы 

АиФ 47 минут назад
Фото: АиФ
Инвалиды могут получить компенсацию за самостоятельно приобретённые коляски и протезы в Челябинской области, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.
Закон предусматривает целый перечень технических средств реабилитации, за покупку которых полагается компенсация. Для её получения инвалидам необходимо обратиться в территориальный орган челябинского отделения фонда социального страхования. При себе необходимые иметь паспорт, индивидуальную программу реабилитации, заявление, кассовый и товарный чек.
«В товарном чеке должна быть подробная расшифровка — сколько и каких куплено средств. Так, если в индивидуальной программе реабилитации расписываются конкретные характеристики подгузников по впитываемости и объёму талии, а приобретены будут средства другого размера, то в компенсации могут отказать», — отмечают в фонде социального страхования.
Отметим, что сумма компенсацию может не совпадать с размером затраченных на приобретение средств. Согласно законодательству она не может превышать цены аналогичного изделия, предоставляемого бесплатно по государственным контрактам. Средства должны вернуть в течение двух месяцев после подачи заявления.
Напомним, что челябинские инвалиды также могут пользоваться бесплатным такси.
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