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Мордашов: необходимо создать технологию производства газовых турбин
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Мордашов: необходимо создать технологию производства газовых турбин 

РИА Новости 47 минут назад
С-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Россия нуждается в собственной технологии производства газовых турбин, "Силовые машины" готовы реализовать подобный проект при поддержке государства, заявил председатель совета директоров и владелец «Силмаша» Алексей Мордашов.
"Знаменитая история по газовым турбинам еще раз, на мой взгляд, подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин. И мы, «Силовые машины», готовы взять на себя обязательства сделать такую технологию, но для этого мы попросили о государственно-частном партнерстве в освоении газовых турбин", — сказал Мордашов, выступая на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.
"Мы готовы, например, взять на себя половину расходов, но без поддержки государства в финансировании НИОКР, в финансировании испытательной базы нам просто не потянуть этот проект", — добавил Мордашов.
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