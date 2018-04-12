Мордашов: необходимо создать технологию производства газовых турбин

"Знаменитая история по газовым турбинам еще раз, на мой взгляд, подчеркивает, что России необходима своя технология газовых турбин. И мы, «Силовые машины», готовы взять на себя обязательства сделать такую технологию, но для этого мы попросили о государственно-частном партнерстве в освоении газовых турбин", — сказал Мордашов, выступая на заседании правительственной комиссии по импортозамещению.

"Мы готовы, например, взять на себя половину расходов, но без поддержки государства в финансировании НИОКР, в финансировании испытательной базы нам просто не потянуть этот проект", — добавил Мордашов.