Дмитрий Миронов посетил Минский автомобильный завод

12 апреля делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым посетила Минский автомобильный завод. Гости осмотрели выставку техники и цехов, а затем приняли участие в расширенном заседании совместной рабочей группы по сотрудничеству региона и Беларуси

Дмитрий Миронов и министр промышленности республики Виталий Вовк обсудили реализацию программы двустороннего сотрудничества на 2017 — 2018 годы. Документ регламентирует взаимоотношения в таких отраслях, как машиностроение и двигателестроение, энергетика, лакокрасочная и легкая промышленность, здравоохранение и фармация, производство строительных материалов.

Губернатор отметил, что Республика Беларусь на протяжении многих лет остается основным потребителем продукции, отгружаемой предприятиями Ярославской области.

— В рамках программы многое уже удалось сделать, — сказал Дмитрий Миронов. — Идет совместное освоение производства стартеров для двигателей семейства ЯМЗ . Разработано и согласовано техническое задание на двигатель нового поколения для комплектации им карьерного самосвала марки БелАЗ. Осуществляются поставки в Ярославскую область лифтового оборудования и запасных частей ОАО «Могилевлифтмаш». Установлены контакты ярославских производителей газотурбинных двигателей и красок с белорусскими потребителями. И резервов в активизации нашего сотрудничества еще немало.

Соглашение отражает перспективы взаимодействия в сфере сельского хозяйства и АПК. Это касается и поставок техники белорусского производства, и организации на систематической основе обмена опытом по развитию животноводства и льноводства, и проведения в регионе ярмарок белорусских товаров легкой промышленности и сельского хозяйства.

В числе интересных направлений сотрудничества также было названо фармацевтическое. В Ярославской области создан и успешно работает уникальный фармацевтический кластер, продукция которого может заменить целый ряд импортных препаратов. Есть также реальная возможность создания совместных производств лекарств и высокотехнологичного медицинского оборудования для офтальмохирургии.

Как сообщил Виталий Вовк, объем товарооборота с Ярославской областью за прошлый год увеличился на 63 процента и превысил 350 миллионов долларов США.

— В 2017 году в Ярославскую область осуществлялись поставки автомобильной техники МАЗ, автокомпонентов, сельхозтехники, лифтового оборудования, продукции для металлургии, продовольственных товаров, — отметил он. — Белорусские предприятия в рамках импортозамещения поставляют новую компонентную базу для ярославского моторного завода. Ярославская область традиционно является поставщиком двигателей, лакокрасочной и резинотехнической продукции для белорусских промышленных предприятий.

Участники заседания отметили, что потенциал для наращивания товарооборота есть с обеих сторон, а прошедшие встречи станут дальнейшим стимулом для развития отношений. Дмитрий Миронов и Виталий Вовк подписали протокол заседания рабочей группы.

В завершение встречи губернатор пригласил белорусских коллег посетить деловые мероприятия региона: День промышленности Ярославской области и Ярославский инвестиционный форум. В ответ последовало приглашение на международную выставку «БелАгро-2018», которая пройдет в июне.