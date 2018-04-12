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Больница в Советском районе осталась без главврача
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Больница в Советском районе осталась без главврача 

ngs.ru 52 минуты назад
Фото: ngs.ru
Городская больница № 3, расположенная в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска, осталась без главного врача.
Сергей Сумароков покинул свой пост в начале апреля по собственному желанию.
«Исполняющим обязанности главврача ГБУЗ НСО «ГБ № 3» назначен Андрей Анатольевич Парыгин, ранее занимавший должность заместителя главного врача по медицинской части», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.
В минздраве не стали комментировать причины ухода Сергея Сумарокова. В свою очередь депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин сообщил, что отставки главврача долгое время добивались жители микрорайона ОбьГЭС.
«Проблемы больницы долго не решались: очереди, проблемы с талончиками, специалистов нет, тяжёлая ситуация. Но никаких действий со стороны главврача не было.
У людей было много вопросов, и они добились отстранения главврача.
Было бездействие с его стороны, что усугубляло ситуацию. А главврач — это в первую очередь управленец. Думаю, что нам назначат впредь хорошего специалиста, который решит все вопросы», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фоломкин.
Вчера стало известно, что новосибирские детские больницы обяжут устанавливать камеры наблюдения после инцидента с ребёнком-отказником в городской клинической больнице № 4.
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