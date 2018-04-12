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Ночной рынок откроется на острове Ли Сон
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Ночной рынок откроется на острове Ли Сон 

Вьетнам сегодня 52 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
На острове Ли Сон, входящим в центральную провинцию Куанг Нгай, в следующем месяце откроется ночной рынок
Рынок будет расположен напротив отеля Muong Thanh Ly Son в коммуне Ан Винь. Он будет состоять из 40 павильонов, работающих с 18.00 до 22.30. Торговать будут сувенирами, сушеными морепродуктами и блюдами местной кухни.
В прошлом году на острове Ли Сон побывало более 200 000 туристов. Здесь работают 18 отелей на 1000 посетителей. Во Вьетнаме это место больше известно, как «Королевство чеснока» — большая часть местных жителей занята выращиванием чеснока и лука, а также рыбной ловлей.
На данный момент остров рассматривается как кандидат на попадание в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет из себя спящий вулкан, в последний раз извергавшийся 25-30 миллионов лет назад. Древнее извержение оставило острову красивые пейзажи со множеством скал, пещер, каменных арок и озер. Также, на территории Ли Сон находится множество реликвий, оставленных цивилизациями Чампа и Дай-Вьет. Местные жители ежемесячно проводят фестиваль Хоанга Сан в память о моряках, патрулировавших некогда архипелаги Спратли и Парацель.
Источник: Vietnam.net
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