Владимир Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков 

Об этом депутат заявил в пресс-центре "Парламентской газеты".
Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии должны прекратить свою работу, поскольку условия содержания в них животных ведут к массовой гибели зверей, заявил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Я против функционирования контактных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев. Условия содержания зверей в них — это муки, это массовая гибель животных, полная антисанитария и отсутствие помощи животным», — считает Бурматов. В то же время, контактные зоопарки являются прибыльным бизнесом, который приносит немалые доходы в первую очередь торговым центрам, в которых зачастую размещаются такие зоопарки, отметил депутат.