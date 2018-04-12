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Владимир Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков
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Владимир Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом депутат заявил в пресс-центре "Парламентской газеты".
Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии должны прекратить свою работу, поскольку условия содержания в них животных ведут к массовой гибели зверей, заявил председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. «Я против функционирования контактных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев. Условия содержания зверей в них — это муки, это массовая гибель животных, полная антисанитария и отсутствие помощи животным», — считает Бурматов. В то же время, контактные зоопарки являются прибыльным бизнесом, который приносит немалые доходы в первую очередь торговым центрам, в которых зачастую размещаются такие зоопарки, отметил депутат.
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