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Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков
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Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии должны прекратить работу, поскольку условия содержания в них животных ведут к массовой гибели зверей, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Я против функционирования контактных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев. Условия содержания зверей в них — это муки, это массовая гибель животных, полная антисанитария и отсутствие помощи животным», — считает Бурматов.
В то же время контактные зоопарки являются прибыльным бизнесом, который приносит немалые доходы в первую очередь торговым центрам, в которых зачастую размещаются такие зоопарки, отметил депутат.
«Мы это понимаем, но будем бороться за свою идею. Наш комитет взял курс на гуманизацию в сфере обращения с животными и с этой дороги сворачивать не намерены», — подчеркнул парламентарий.
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