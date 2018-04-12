Бурматов выступил против работы в России контактных зоопарков

Контактные зоопарки и передвижные дельфинарии должны прекратить работу, поскольку условия содержания в них животных ведут к массовой гибели зверей, заявил « Парламентской газете » председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Я против функционирования контактных зоопарков, передвижных цирков и дельфинариев. Условия содержания зверей в них — это муки, это массовая гибель животных, полная антисанитария и отсутствие помощи животным», — считает Бурматов.

В то же время контактные зоопарки являются прибыльным бизнесом, который приносит немалые доходы в первую очередь торговым центрам, в которых зачастую размещаются такие зоопарки, отметил депутат.

«Мы это понимаем, но будем бороться за свою идею. Наш комитет взял курс на гуманизацию в сфере обращения с животными и с этой дороги сворачивать не намерены», — подчеркнул парламентарий.