Власти Северной Осетии разработают программу развития личных подсобных хозяйств

"Разработка программы личных подсобных хозяйств необходима, мы говорили про нее. Ее нужно разработать на примере таких хозяйств, как в Моздокском районе. Нужно для района отдельный проект подготовить, чтобы возродить былую славу района, как житницу республики. Зачем нам продукцию привозить с Турцию Ирана , если мы их сами можем выращивать", — сказал Битаров.

Он поручил провести в Моздокском районе совещание с участием всех сельхозпроизводителей и учесть все их пожелания и проблемы при разработке программы.

Всего в районе владельцев личных подсобных хозяйств около 1 тыс. человек. Одним из них является Алексей Тонкогубов в станице Повлодольская, которую посетил глава. На 0,15 га он создал тепличное хозяйство по выращиванию помидоров и огурцов, поставки продукции ведутся в Пятигорск , а в 2016 году подворье признали лучшим в станице. Тонкогубов пожаловался на частые проверки со стороны представителей газового хозяйства.

"Нас заставляют делать проекты для хозяйств, постоянно проверяют. Некоторым перекрывали газ и 30 процентов владельцев приусадебных участков бросали работу, а у них уже и рассада была готова. При этом нам конкретно не могут сказать, чего от нас хотят", — сказал Тонкогубов.

Глава поручил руководству местного самоуправления снизить до минимума все «бюрократические проволочки, мешающие развитию хозяйств», а также проработать грантовую поддержку. «Совещание, которое мы проведем, должно закончиться конкретными поручениями по выделению грантов таким людям, как Алексей Тонкогубов, которые создают хозяйства и кормят не только свои семьи, но и сбывают свою продукцию. Не будет грантов хватать, добавим средств из республиканского бюджета», — сказал Битаров.