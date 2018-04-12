В Вешняках регулярно проходят мероприятия патриотической направленности

Управа района Вешняки регулярно организовывает и проводит мероприятия гражданско-патриотической направленности, участниками которых становится как ветераны, так и молодёжь. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.

Он уточнил, что данная работа проводится совместно с районным Советом ветеранов, учреждениями культуры, ГБУ «Центр Вешняки», общеобразовательными учреждениями и рядом некоммерческих организаций.

Сергей Михайлович подчеркнул, что их задачей является формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории нашего Отечества. С этой целью в районе проводятся вахты памяти у мемориала павшим воинам на Перовском кладбище. Как правило, они приурочены к различным историческим памятным датам. Кроме того, в школах устраиваются торжественные линейки, уроки мужества и другие подобные мероприятия, в которых активно задействуются ветераны.

Также глава управы рассказал, что жители района Вешняки имеют возможность посещать мероприятия, приуроченные к важным памятным датам, в том числе праздничные концерты, посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества и др. Кроме того, в нашем районе работает Музей боевой и трудовой славы, он находится по адресу: ул. Вешняковская, д. 31А.