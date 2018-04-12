Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США

До введения санкций доллар торговался в районе 57,8 рубля, евро — 70,77 рубля. Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара — до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля.

По состоянию на 14.28 мск четверга курс доллара расчетами «завтра» составлял 61,34 рубля (снижение на 1,25 рубля к уровню закрытия торгов среды), курс евро — 75,73 рубля (снижение на 1,73 рубля).