Ещё
Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль отыграл половину падения, произошедшего после ввода новых санкций США 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Курс рубля уверенно растет в четверг и в результате отыграл половину падения к доллару и евро, произошедшего после введения новых санкций США, следует из данных Московской биржи.
До введения санкций доллар торговался в районе 57,8 рубля, евро — 70,77 рубля. Максимально обе валюты выросли против рубля в среду: курс доллара — до 65,06 рубля, евро — до 80,5 рубля.
По состоянию на 14.28 мск четверга курс доллара расчетами «завтра» составлял 61,34 рубля (снижение на 1,25 рубля к уровню закрытия торгов среды), курс евро — 75,73 рубля (снижение на 1,73 рубля).
РИА Новости: последние новости
Предупреждающий Россию твит Трампа собрал 22 тысячи комментариев за час "Игры кончились": Вашингтон грозит Москве суровыми временами Религиозные праздники 1 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса291
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому160
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ155
Улюкаев удивил тюремным досугом71
«Судный день» стал на минуту ближе165
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
06:49
Медведев раскритиковал заявления стран НАТО
Политика
04:06
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ
В мире Украина
20:36
Восьмиклассников проверят на наркотики
Образование Новости Москвы
02:05
Москвичам установят «Умные счетчики»
Новости Москвы
00:41
Путин не планирует общаться с Трампом
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение