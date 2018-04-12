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Работодателей будут штрафовать за нарушение срока и цели пребывания иностранцев в РФ
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Работодателей будут штрафовать за нарушение срока и цели пребывания иностранцев в РФ 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Приглашающая сторона заплатит штраф за несоблюдение цели въезда и сроков пребывания мигрантов
в России. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
По словам замминистра внутренних дел Игоря Зубова, 5 апреля в первом чтении был одобрен законопроект об изменениях в закон о правовом положении граждан в России в части обязанности приглашающей стороны осуществлять контроль за сроками и целями въезда иностранцев.
Теперь Правительство предлагает принять законопроект, устанавливающий административную ответственность за несоблюдение указанных требований.
В настоящее время предусмотрена ответственность только для физлиц. Законопроект вводит в КоАП изменения, закрепляющие штраф для физлиц от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц от 45 до 50 тысяч и для юрлиц — от 400 до 500 тысяч рублей.
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