В Московском губернском колледже искусств 15 апреля пройдет День открытых дверей

Московский губернский колледж искусств 15 апреля проведет для выпускников и абитуриентов День открытых дверей в подмосковных Химках , гости учебного заведения смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства и узнать об условиях поступления в колледж, а также посмотреть праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«В здании учебно-творческого центра Московского государственного института культуры (Химки, улица Библиотечная, дом 9) 15 апреля с 12 часов утра абитуриенты смогут получить консультацию ведущих преподавателей Губернского колледжа, посетить выставку декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, которая будет представлена Талдомским и Рузким филиалами МГКИ», — отмечается в сообщении.

Также студенты Губернского колледжа искусств готовят традиционный праздничный концерт, в котором принимают участие творческие коллективы народного и современного танца, камерный оркестр струнных инструментов, солисты академического и эстрадного вокала, сводный академический хор. Украшением концерта станет номер, подготовленный Красногорским филиалом (хореографическое училище МГКИ), в котором солирует лауреат международных конкурсов Алина Борисова

«В этом году колледжу исполняется 70 лет, но он остается местом притяжения талантливой молодежи со всей страны. Колледж сочетает в себе инновационные образовательные технологии, традиции классического образования и творческую атмосферу. Его студенты становились победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов, служат в ведущих театрах страны», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева