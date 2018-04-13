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В Московском губернском колледже искусств 15 апреля пройдет День открытых дверей
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В Московском губернском колледже искусств 15 апреля пройдет День открытых дверей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский губернский колледж искусств 15 апреля проведет для выпускников и абитуриентов День открытых дверей в подмосковных Химках, гости учебного заведения смогут посетить выставку декоративно-прикладного искусства и узнать об условиях поступления в колледж, а также посмотреть праздничный концерт, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«В здании учебно-творческого центра Московского государственного института культуры (Химки, улица Библиотечная, дом 9) 15 апреля с 12 часов утра абитуриенты смогут получить консультацию ведущих преподавателей Губернского колледжа, посетить выставку декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, которая будет представлена Талдомским и Рузким филиалами МГКИ», — отмечается в сообщении.
Также студенты Губернского колледжа искусств готовят традиционный праздничный концерт, в котором принимают участие творческие коллективы народного и современного танца, камерный оркестр струнных инструментов, солисты академического и эстрадного вокала, сводный академический хор. Украшением концерта станет номер, подготовленный Красногорским филиалом (хореографическое училище МГКИ), в котором солирует лауреат международных конкурсов Алина Борисова.
«В этом году колледжу исполняется 70 лет, но он остается местом притяжения талантливой молодежи со всей страны. Колледж сочетает в себе инновационные образовательные технологии, традиции классического образования и творческую атмосферу. Его студенты становились победителями международных, всероссийских и региональных конкурсов, служат в ведущих театрах страны», — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По ее словам, Губернский колледж искусств дал путевку в жизнь звездам современного театра балета: Алиса Асланова — ведущая солистка Московского областного государственного театра балета «Русский балет», Антон Хабаров — артист Московского губернского театра, Ирина Ортман — солистка группы «Тутси», финалистка всероссийского телевизионного конкурса «Фабрика звезд», Анна Тихая — финалистка проекта «Танцы на ТНТ».
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