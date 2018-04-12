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75-летие освобождения Кавказа отметят в КБР масштабными мероприятиями
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75-летие освобождения Кавказа отметят в КБР масштабными мероприятиями 

ТАСС 59 минут назад
НАЛЬЧИК, 12 апреля. /ТАСС/. 75-летие освобождение Кавказа от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны отметят в Кабардино-Балкарии (КБР). В программе мероприятий — реконструкция высокогорных военных действий и «Вахта памяти», по поиску останков погибших красноармейцев, оборонявших Эльбрус, сообщил в четверг министр культуры региона Мухадин Кумахов.
"В период с 15 июля по 20 сентября 2018 года в поселке Терскол Эльбрусского района планируется проведение ряда военно-мемориальных мероприятий, посвященных 75-й годовщине битвы за Кавказ. В частности, планируется проведение героико-патриотической акции «Вахта памяти — Эльбрус», второго международного военно-исторического фестиваля «Заоблачный фронт», мероприятие «Последний приют» и молодежная патриотическая экспедиция «Оборонная тропа», — сказал Кумахов, выступая на заседании кабмина республики.
Эльбрус и соседние с ним перевалы через Главный Кавказский хребет в годы Великой Отечественной войны стали местом ожесточенного противостояния. В боях против Красной Армии там участвовали подразделения германской горнострелковой дивизии «Эдельвейс».
Битва за Кавказ продолжалась свыше 14 месяцев — с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Потери советских войск в этих сражениях превысили 344 тыс. человек. 13 и 17 февраля 1943 года советские военные альпинисты сбросили с обеих вершин Эльбруса вражеские штандарты и водрузили государственный флаг СССР. В 2010 году на высоте более 4 тыс. м на склоне Эльбруса установили памятную доску бойцам Красной Армии, совершившим этот подвиг.
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