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В торговом центре Петербурга заработает система распознавания лиц
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В торговом центре Петербурга заработает система распознавания лиц 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Фото: ntechlab.ru  В крупном торгово-развлекательном комплексе «Лето» Санкт-Петербурга внедрят систему видеоаналитики на основе распознавания лиц покупателей. Технология позволит по внешности посетителей понять демографический срез, определить повторные посещения и проанализировать время, которое люди потратили на посещение магазинов.
Проект реализуется совместно с российской девелоперской компанией Malltech, под управлением которой находится торговый центр. Систему внедряет российский стартап NtechLab, который ранее создал сервис поиска людей по фотографиям.
Система будет анализировать лица с помощью 44 камер, размещённых на каждом входе на первом этаже торгового комплекса. Она настроена на запоминание лиц посетителей ТЦ и сборе информации о них. Информация собирается в обезличенном виде без идентификации людей по персональным данным. Анализ сведений позволит узнать демографический срез покупателей, определить повторные посещения, понять, сколько времени люди тратят на покупки, сравнивать поведение клиентов в различных магазинах и так далее.
Таким образом ТЦ планирует увеличить прибыль, перераспределяя покупательские потоки, улучшая навигацию и изменяя ассортимент товаров для улучшения лояльности потребителей.
«На сегодняшний день статистику посещения всех наших ТРК мы получаем с помощью 2D и 3D датчиков, которые считывают пересечение линий посетителями в определенных точках. Однако этих данных было недостаточно для анализа поведения посетителей. Мы протестировали известные алгоритмы распознания на рынке и выбрали решение NtechLab за высокую точность результатов идентификации, а также за стабильность работы», — прокомментировал генеральный директор компании Malltech Николай Артеменко.
«Наша видеоаналитика неоднократно доказывала свою эффективность в различных проектах, и я уверен, что в будущем система станет неотъемлемым инструментом, обеспечивающим рост конкурентоспособности торговых сетей по всему миру. Решения на базе лицевой биометрии позволяют не только увеличивать маржинальность за счет оптимального планирования продаж и организации торговых площадей, но и выводить на рынок инновационные продукты и сервисы, демонстрируя своим клиентам качественно новый покупательский опыт, повышая их лояльность», — отметил генеральный директор NtechLab Михаил Иванов.
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