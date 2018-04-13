Российский стартап внедрит систему распознавания лиц в отечественные торговые центры

Не так давно правительство Китая запустило довольно продвинутую систему распознавания лиц для выявления правонарушителей. И, как и любая перспективная технология, эта имеет массу аналогов в других странах. Более того, уже в июле нынешнего, 2018 года силами российского стартапа NtechLab в одном из торговых центров Санкт-Петербурга будут проведены первые тесты российской системы распознавания лиц.

На данном этапе система будет анализировать лица с помощью 44 камер, расположенных на первом этаже ТЦ. Она будет «запоминать» лица приходящих людей и собирать информацию о них, как сообщается, в «обезличенном виде», опираясь лишь на общие черты внешности и поведения. Технология позволит не только следить за людьми, но и анализировать ряд параметров: проводить демографическое и половое структурирование, определять то, когда клиент был в магазине в последний раз, сравнивать поведение людей в различных магазинах, а также узнавать время пребывания и маршруты перемещения по территории торгового комплекса.