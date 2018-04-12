Матвиенко призвала развивать семеноводство

"Что надо сделать — уже начали этим заниматься, но пока медленно — развивать собственное семеноводство. Вот где должно быть импортозамещение — на начальной стадии. Мы должны сами выращивать собственные семена, из них — собственную рассаду и собственную продукцию, чтобы был полный замкнутый цикл", — сказала она на открытии нового тепличного комплекса во Всеволожском районе Ленинградской области

По ее словам, министерство сельского хозяйства России и академия сельхознаук должны заниматься этим вопросом и восстановить собственный семенной фонд. «У нас было очень развитое семеноводство, потеряли за 90-е годы, надо сейчас восстанавливать, наращивать темпы и переходить на собственные семена максимально возможно», — отметила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации отметила, что в настоящее время агропромышленный комплекс стал драйвером развития экономики России. «Темпы прироста производства сельхозпродукции очень высоки, и все больше и больше мы сами себя обеспечиваем продуктами собственного производства. И никакие санкции, никакие угрозы нам не страшны», — сказала Матвиенко.

Она добавила, что правительство России оказывало и будет в дальнейшем оказывать серьезную финансовую поддержку АПК. «Без этой поддержки не было бы таких темпов развития, таких результатов. Мы, сенаторы, отслеживаем, когда принимается бюджет, сколько средств выделяется на сельское хозяйство. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина в этом году объем финансовой поддержки (составит) не меньше прошлого года, а даже выше», — сказала она.

Как отметила Матвиенко, президентом поставлена задача к 2020 году полностью обеспечить потребность в сельхозпродукции за счет собственного производства. «Что касается овощей, которые выращиваются в закрытом грунте, сегодня мы лишь на 50% обеспечиваем собственные потребности, и по расчетам министерства сельского хозяйства, чтобы полностью обеспечить жителей нашей страны круглогодичной тепличной продукцией, нужно построить еще не менее 1,5 тысячи гектар теплиц», — сказала она.