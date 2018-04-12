Около 50 сайтов по продаже счетчиков, занижающих показания, обнаружено в Нижегородской области

Нижегородской области выявлено 46 сайтов по продаже приборов и приспособления для уменьшения показаний электросчетчиков. Об этом сообщается на сайте «Нижновэнерго».

В данным проверки службы безопасности МРСК Центра и Приволжья , на обнаруженных интернет-ресурсах жителям Нижегородской области продавали приборы учета электроэнергии со встроенными устройствами, способными занижать показания потребления.

По всем обнаруженным фактам были направлены заявления в прокуратуру . На основании этих заявлений надзорные органы провели проверку, по результатам которой в суды различных инстанций поступили 13 материалов для инициализации процедуры блокирования сетевых ресурсов.

Как отмечается в сообщении, нижегородцы, исказившие показания электросчетчиков могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. Кроме того, они обязаны будут компенсировать ущерб электросетевой компании.