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Более 130 млн евро вложили в развитие компании Michelin в Подмосковье
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Более 130 млн евро вложили в развитие компании Michelin в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 130 миллионов евро вложили в развитие компании Michelin в Подмосковье, завод выпускает шины для российского и финского рынка, сообщил в четверг директор департамента по связям с органами государственной власти группы Michelin во Франции Тьерри Мартан Лассань.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию. Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится 13 апреля.
«Мы сто лет работаем в России на коммерческой и промышленной основе. Мы создали завод в деревне Давыдово. Общий объем инвестиций превышает 130 миллионов евро. Мы производим до 2 миллионов шин в год, наш завод функционирует круглосуточно и ежедневно. Мы производим шины для России, финского рынка», — сказал Мартан Лассань.
Он отметил, что предприятие совершенствует логистическую сферу и вложило в программу развития 20 миллионов евро.
Завод Michelin расположен в Давыдове на территории городского округа Ликино-Дулево. Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что Michelin планирует расширить производство автопокрышек, для чего потребуются дополнительный участок земли и помощь властей по созданию на нем необходимой инфраструктуры.
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