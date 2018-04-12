Более 130 млн евро вложили в развитие компании Michelin в Подмосковье

Более 130 миллионов евро вложили в развитие компании Michelin в Подмосковье , завод выпускает шины для российского и финского рынка, сообщил в четверг директор департамента по связям с органами государственной власти группы Michelin во Франции Тьерри Мартан Лассань. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проходит трехдневный визит подмосковной делегации во Францию . Визит подразумевает посещение ряда объектов, а также роуд-шоу в Лионе и Париже, которое закончится 13 апреля. «Мы сто лет работаем в России на коммерческой и промышленной основе. Мы создали завод в деревне Давыдово. Общий объем инвестиций превышает 130 миллионов евро. Мы производим до 2 миллионов шин в год, наш завод функционирует круглосуточно и ежедневно. Мы производим шины для России, финского рынка», — сказал Мартан Лассань. Он отметил, что предприятие совершенствует логистическую сферу и вложило в программу развития 20 миллионов евро. Завод Michelin расположен в Давыдове на территории городского округа Ликино-Дулево . Ранее заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев сообщил, что Michelin планирует расширить производство автопокрышек, для чего потребуются дополнительный участок земли и помощь властей по созданию на нем необходимой инфраструктуры.