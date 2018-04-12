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«Активные граждане» оценят работу своего детского врача или медсестры
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«Активные граждане» оценят работу своего детского врача или медсестры 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Дать оценку врачу-педиатру или детской медсестре можно в новом голосовании на портале «Активный гражданин», которое стартовало в четверг, 12 апреля.
Ежегодный конкурс проводит Департамент здравоохранения с 2015 года при поддержке проекта «Активный гражданин». Как отмечают организаторы, опрос дает шанс сказать «спасибо» своим докторам за их качественную работу. Для этого нужно зайти на страницу голосования, отметить свой округ, выбрать поликлинику или ее филиал и найти в предложенном списке своего участкового врача или детскую медсестру.
В перечень учреждений вошли все детские поликлиники столицы, в том числе и №129 и ее филиалы. В случае, если нужного специалиста не окажется в списке, можно его указать, ведь в голосовании предусмотрен вариант «Моего врача нет в списке (укажите ФИО)».
Итоги конкурса подведут в канун Дня медицинского работника.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/04/12/39792/
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