В Красноярске установят сеть датчиков для общественного контроля за состоянием воздуха

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Красноярск, испытывающий серьезные экологические проблемы из-за загрязненности воздуха, покроют сетью датчиков по контролю за состоянием воздуха. До конца 2018 года установят в общей сложности 30 таких приборов, чьи показания разместят в интернете. Об этом сообщил на круглом столе Красноярского экономического форума автор проекта независимого мониторинга «Красноярск. Небо» Игорь Шпехт.

Во время визита в Красноярск в начале февраля президент России Владимир Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ , промышленный предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске. Источником смога в городе становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества.

"Мы устанавливаем приборы, которые измеряют концентрацию мелкой пыли, и пытаемся с помощью этих приборов покрыть весь город плотной сеткой. Порядка 64 приборов мы планируем установить по городу для формирования маркерной сети и таким образом указывать места загрязнения. За один год мы поставили десять приборов, еще порядка двадцати будут установлены [до конца года]", — сказал он.

По словам общественника, в ближайшее время инициаторы проекта начнут использовать приборы собственного производства, что ускорит рост мониторинговой сети и позволит добиться большей точности показаний. «Сейчас каждый прибор нам обходится порядка 16 тыс. рублей. Мы собираемся производить приборы за 4-6 тыс. рублей», — отметил он. По итогам создания независимой мониторинговой сети авторы проекта планируют создать карту загрязнений с указанием самых загрязненных мест в городе.

Красноярск, наряду с Новосибирском Омском , является одним из трех сибирских городов-миллионников, а также крупным промышленным, транспортным центром Восточной Сибири. В 2017 году Красноярск прожил под «черным небом» (в неблагоприятных метеоусловиях) 43 дня, в 2016 году — 58 дней. За это время горожане уже трижды выходили на митинги «За чистое небо».