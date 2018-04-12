Ветеринары рекомендовали птицефабрикам на Алтае работать в закрытом режиме

БАРНАУЛ , 12 апреля. / ТАСС /. Ветслужба Алтайского края рекомендовала обеспечить работу птицефабрикам всех типов в регионе в закрытом режиме из-за опасности распространения птичьего гриппа из других территорий. Вспышки заболевания в регионе не зарегистрировались, но они были в других регионах России , сообщил в четверг на комиссии по принятию дополнительных мер по профилактике гриппа птиц замначальника Алтайского краевого ветеринарного центра по предупреждению и диагностике болезней животных Сергей Снегирев.

"В 16 районах края функционирует 26 птицеводческих предприятий, из которых девять птицефабрик закрытого типа и 17 птицеводческих хозяйств, работающих как в закрытом, так и в открытом технологических режимах. Были проведены обследования, мероприятия носили рекомендательный характер и были направлены на соблюдение требований ветнорм и правил содержания. Владельцам были даны рекомендации по обеспечению работы птицефабрик всех направлений в режиме закрытого типа", — сказал Снегирев.

По словам ветспециалиста, для аграрного Алтайского края сохранение стабильной эпизоотической ситуации имеет социально-экономическое значение. Общее поголовье птицы в регионе — более 12 млн Как отметил зампредседателя правительства края Александр Лукьянов , одна из проблем заключается в прохождении через регион путей весенней миграции птиц, а сегодня птичий грипп отмечается на территории 12 государств.

"14 апреля открывается охотничий сезон на водоплавающую птицу, тема актуальна. В регионе оповещали руководителей охотхозяйств, чтобы при выдаче охотпутевок те обезопасили подведомственные территории. Вспышки птичьего гриппа зарегистрированы на территории 12 стран, пути движения птицы по территории Алтайского края имеют два направления и опасность есть", — подчеркнул Лукьянов.

Как сообщил Снегирев, по данным Всемирной организации охраны здоровья животных, эпизоотическая ситуация по гриппу птиц остается напряженной. В 2017 году специалисты зарегистрировали около трех тысяч очагов гриппа птиц в 60 странах мира. На территории 12 субъектов РФ зарегистрировали 35 вспышек высокопатогенного гриппа птиц, в том числе в популяциях дикой птицы.

В Алтайском крае последний случай вспышки птичьего гриппа был в 2014 году, когда в двух селах охотники принесли водоплавающую птицу, разделали туши и заразили птиц на своем и соседних подворьях. В 2005 году в регионе была первая и самая серьезная вспышка заболевания — ее зарегистрировали в 18 районах края.