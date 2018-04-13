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В Алтайском крае существует угроза возникновения вспышек гриппа птиц
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В Алтайском крае существует угроза возникновения вспышек гриппа птиц 

АиФ — Алтай 13 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
Службам ветеринарии Алтайского края рекомендуют усилить меры профилактики гриппа птиц из-за угрозы распространения данного заболевания в хозяйствах края. В частности, необходимо провести вакцинацию домашней птицы.
Существует вероятность заноса вируса в регион перелетными птицами. При этом речь идет как о высокопатогенном, так и низкопатогенном штаммах. Эпизоотическое неблагополучие отмечено в таких странах, как Болгария, Япония, Афганистан, Гонконг, Вьетнам, Нидерланды и т.д.
Так, в птицефабриках края в 2018 году иммунизации против гриппа подлежит 34 500 голов птицы, 9 537 голов уже вакцинировано.
Для недопущения массового падежа птицы птицеводческим предприятиям необходимо соблюдать ветеринарные и санитарные требования при содержании птиц. Также будет усилен контроль за оформлением ветеринарных документов и перемещением сельхозживотных.
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