В Алтайском крае существует угроза возникновения вспышек гриппа птиц

Службам ветеринарии Алтайского края рекомендуют усилить меры профилактики гриппа птиц из-за угрозы распространения данного заболевания в хозяйствах края. В частности, необходимо провести вакцинацию домашней птицы.

Япония, Афганистан, Гонконг, Вьетнам, Существует вероятность заноса вируса в регион перелетными птицами. При этом речь идет как о высокопатогенном, так и низкопатогенном штаммах. Эпизоотическое неблагополучие отмечено в таких странах, как Болгария Нидерланды и т.д.

Так, в птицефабриках края в 2018 году иммунизации против гриппа подлежит 34 500 голов птицы, 9 537 голов уже вакцинировано.

Для недопущения массового падежа птицы птицеводческим предприятиям необходимо соблюдать ветеринарные и санитарные требования при содержании птиц. Также будет усилен контроль за оформлением ветеринарных документов и перемещением сельхозживотных.