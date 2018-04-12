Газовики напоминают: необходимо согласовать работы в зонах газопроводов

Газовики напоминают о необходимости согласования земляных работ в охранных зонах газопроводов с АО «Газпром газораспределение Псков».

Как сообщили преставители АО «Газпром газораспределение Псков», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей» хозяйственная деятельность в охранных зонах газопроводов осуществляется на основании письменного разрешения газораспределительной организации.

Охранная зона газораспределительной сети является территорией с особыми условиями использования и устанавливается вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределения для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности их повреждения.

Размер охранной зоны вдоль трасс наружных газопроводов составляет 2 метра с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода — 3 метра от газопровода со стороны провода и 2 метра — с противоположной стороны, вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов — 10 метров от границ этих объектов.

Чтобы предупредить нарушение газоснабжения потребителей при выполнении земляных работ в охранных зонах газораспределительной сети руководителям строительных организаций необходимо:

— предварительно получить письменное согласование на проведение земляных работ в филиале « Газпром газораспределение Псков », где территориально будут проводиться работы;

— вызвать представителя «Газпром газораспределение Псков» за три рабочих дня до начала выполнения земляных работ для уточнения трассы прокладки газопровода на местности;

— проинструктировать работников, производящих земляные работы, о выполнении «Правил охраны газораспределительных сетей» и требований «Газпром газораспределение Псков»;

— выполнять работы в охранной зоне газопровода под наблюдением руководителя работ и в присутствии представителя «Газпром газораспределение Псков».

Во избежание несчастных случаев при появлении запаха газа следует сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 (с мобильного — 104, 112).

В зависимости от причиненного ущерба, виновные в нарушении «Правил охраны газораспределительных сетей» несут административную или уголовную ответственность, согласно законодательству Российской Федерации

Справка:

Без письменного разрешения газораспределительной компании в охранных зонах газопроводов запрещается:

— выполнять любые земляные работы;

— производить снос газифицированных зданий и сооружений;

— возводить любые постройки и сооружения;

— разводить открытый огонь (костры);

— высаживать деревья и кустарники;

— складировать материалы, высыпать мусор, сливать содержащие кислоты или щелочи жидкости и другие вредные вещества.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы Единого окна «Газпром газораспределение Псков» 8-8112-59-50-50.