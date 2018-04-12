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Скоро Instagram позволит скачивать фотографии, видео и истории
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Скоро Instagram позволит скачивать фотографии, видео и истории 

Apple Insider 31 минуту назад
Фото: Apple Insider
Пользователи Instagram вскоре смогут загрузить все данные, которыми они поделились с социальной сетью. Об этом разработчики сервиса рассказали TechCrunch. По их словам, инструмент, позволяющий скачать все фотографии и видеозаписи, обеспечит людям спокойствие на фоне скандала с участием Facebook и Cambridge Analytica.
Кроме фотографий и видеороликов, пользователям социальной сети для загрузки будут доступны их сообщения и истории, которые были ранее сохранены в архив. До настоящего момента руководство Instagram всячески пресекало попытки скачать снимки или ролики, даже если они принадлежат вам и были выложены на странице вашего личного профиля.
Решение о необходимости внедрения инструмента для загрузки пользовательских данных было продиктовано готовящимся к вступлению в законную силу законопроектом стран Европейского Союза об обязании компаний, хранящих данные, предоставлять своим клиентам возможность получать к ним незамедлительный доступ.
Обсудить новую инициативу Instagram можно в нашем Telegram-чате.
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