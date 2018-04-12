Васильев поздравил граждан России с Днём космонавтики

«День космонавтики — это не только победа советской и российской науки, это победа духа. Наши космонавты — герои в небе и на земле», — отметил Васильев.

Он указал, что российские космонавты своей работой и жизнью показали пример мужества, выдержки и профессионализма.

«Россия открыла космическую эру, и именно Россия должна оставаться лидером в этой сфере. Задача всех нас — сохранить и приумножить научный и творческий капитал предыдущих поколений», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий обратил внимание, что новые технологии развиваются, становятся драйверами российской и мировой экономики. По его словам, космос всегда был и остаётся наукоёмкой отраслью, заниматься которой престижно и почётно.

«Хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником, и особенно космонавтов и работников космической индустрии!» — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что всем нужны мирный космос, мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.

«Западные политики забыли об ответственности перед будущим, забыли о дипломатии, живут амбициями и громкими заявлениями. Однако российский космос всегда был и остаётся местом для совместной работы, творчества и созидания», — отметил сенатор.