Васильев поздравил граждан России с Днём космонавтики 

Россия должна оставаться лидером в космической сфере, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, поздравляя россиян с Днём космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«День космонавтики — это не только победа советской и российской науки, это победа духа. Наши космонавты — герои в небе и на земле», — отметил Васильев.
Он указал, что российские космонавты своей работой и жизнью показали пример мужества, выдержки и профессионализма.
«Россия открыла космическую эру, и именно Россия должна оставаться лидером в этой сфере. Задача всех нас — сохранить и приумножить научный и творческий капитал предыдущих поколений», — подчеркнул сенатор.
Парламентарий обратил внимание, что новые технологии развиваются, становятся драйверами российской и мировой экономики. По его словам, космос всегда был и остаётся наукоёмкой отраслью, заниматься которой престижно и почётно.
«Хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником, и особенно космонавтов и работников космической индустрии!» — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что всем нужны мирный космос, мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.
«Западные политики забыли об ответственности перед будущим, забыли о дипломатии, живут амбициями и громкими заявлениями. Однако российский космос всегда был и остаётся местом для совместной работы, творчества и созидания», — отметил сенатор.