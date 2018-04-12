Ещё
Васильев поздравил граждан России с Днём космонавтики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель определилась с атакой по Сирии
Меркель определилась с атакой по Сирии

Васильев поздравил граждан России с Днём космонавтики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия должна оставаться лидером в космической сфере, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, поздравляя россиян с Днём космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.
«День космонавтики — это не только победа советской и российской науки, это победа духа. Наши космонавты — герои в небе и на земле», — отметил Васильев.
Он указал, что российские космонавты своей работой и жизнью показали пример мужества, выдержки и профессионализма.
«Россия открыла космическую эру, и именно Россия должна оставаться лидером в этой сфере. Задача всех нас — сохранить и приумножить научный и творческий капитал предыдущих поколений», — подчеркнул сенатор.
Парламентарий обратил внимание, что новые технологии развиваются, становятся драйверами российской и мировой экономики. По его словам, космос всегда был и остаётся наукоёмкой отраслью, заниматься которой престижно и почётно.
«Хочу поздравить всех нас с этим замечательным праздником, и особенно космонавтов и работников космической индустрии!» — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что всем нужны мирный космос, мирное небо и уверенность в завтрашнем дне.
«Западные политики забыли об ответственности перед будущим, забыли о дипломатии, живут амбициями и громкими заявлениями. Однако российский космос всегда был и остаётся местом для совместной работы, творчества и созидания», — отметил сенатор.
Парламентская газета: последние новости
В ОДКБ уточнят механизм признания организаций террористическими, сказал Володин СМИ: США направили двух эсминцев в сторону Сирии В Екатеринбурге строители залили бетоном берёзовую рощу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса293
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»138
Меркель определилась с атакой по Сирии33
Трамп высказался о точных сроках атаки на Сирию67
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому184
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:00
Москву приведут в порядок к праздникам
Новости Москвы
00:30
Солнцев женился на пожилой возлюбленной
Шоу-бизнес
00:28
Меркель определилась с атакой по Сирии
В мире
00:37
Захарова прокомментировала новый твит Трампа
Политика
20:00
На Большом кольце метро построят 22 ТПУ
Новости Москвы
02:53
Звезда «Тихого Дона» рассказала о драках с мужем
Шоу-бизнес
04:06
Порошенко частично аннулирует дружбу с РФ
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение