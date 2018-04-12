У Международного олимпийского комитета большие проблемы. Не только с Россией

Коррупция, допинг и другие грехи МОК.

МОК и коррупция

Чуть больше года назад в Корее , которая только готовилась принимать Олимпиаду-2018, разразился крупнейший за всю ее историю политический скандал. Его кульминацией был импичмент президента Пак Кын Хе. Политика и ее ближайшее окружение обвинили в коррупции и разглашении секретных документов. По делу проходил и вице-президент компании Samsung Electronics Ли Джэ Ен.

Взяточничество, укрывательство незаконных доходов, нелегальный перевод средств за рубеж и лжесвидетельство — вот неполный список обвинений, который предъявили топ-менеджеру Samsung. В качестве наказания — пять лет тюрьмы.

Одним из эпизодов, который рассматривался судом, стало перечисление Samsung более шести миллионов долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери близкой подруги бывшего президента Южной Кореи Чхве Сун Силь.

Казалось бы — при чем здесь МОК? Все очень просто. По данным корейского канала SBS, интерес Ли Джэ Ена к спорту этим не ограничивался. 27 членов МОК поддержали олимпийскую заявку Пхенчхана в обмен на выгодные маркетинговые контракты и спонсорские соглашения с технологическим гигантом. В Samsung Electronics, естественно, все отрицают.

Сочи. Выборы столицы Игр-2018 проходили на 123-й сессии МОК в Дурбане в июле 2011 года. Для Пхенчхана это была третья попытка. До этого корейцы проигрывали Ванкуверу

Если верить обвинению, 12 из 27 подозреваемых в сговоре членов МОК представляли страны Африки. Определить участников преступной схемы помог Папа Массата Диак, сын экс-президента Международной федерации легкой атлетики Ламина Диака. Последний, к слову, и сам проходит по делу о получении взятки за поддержку заявки Рио-де-Жанейро на проведение летних Игр-2016. За свои услуги Диак-старший получил $1,5 млн от бразильского бизнесмена Артура Соареша.

МОК и федерации

Пока в Корее и Бразилии пытаются разобраться с коррупционерами, в штаб-квартире IBU, которая отвечает за главный зимний вид — биатлон, проходят обыски. По данным австрийской Kronen Zaitung, они связаны с подозрениями в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов. Конечно — российских.

Среди возможных нарушений как положительные пробы, так и аномальные показатели в биопаспортах спортсменов.

Один из тех, против кого уже открыто дело, — давно завершивший карьеру олимпийский чемпион Ванкувера Евгений Устюгов . По словам Григория Родченкова, у Устюгова с 2010 года были аномальные показатели биопаспорта, но в IBU решили, что об этом не стоит никому сообщать, в том числе и самому спортсмену.

Подозрения опираются на показания главного информатора ВАДА Григория Родченкова (и это уже привычный сценарий), а также на данные из базы РУСАДА (новый и очень перспективный с точки зрения ВАДА сюжет).

Это не первые обвинения в адрес россиян. Тревожно было еще в прошлом сезоне, когда Ричард Макларен опубликовал вторую часть своего доклада, а в IBU появился «список 31» — фамилии потенциальных нарушителей, по данным канадского специалиста. Тогда в IBU создали рабочую группу, которая в итоге оправдала абсолютное большинство спортсменов. Если верить новым данным, зря.

Международный олимпийский комитет часто перекладывает ответственность за принятие самых важных решений на федерации. Так было в истории с Играми в Рио, так решалась судьба российской легкой атлетики. Теперь Томас Бах задумался, насколько МОК может доверять другим спортивным чиновникам.

МОК и ВАДА

В сознании абсолютного большинства МОК и ВАДА едины и неделимы. До недавнего времени так и было. Но последние пару лет в стройной системе регулярно возникают конфликты и противоречия.

Это началось, когда руководство ВАДА превысило полномочия и попыталось устанавливать свои критерии и правила для спортсменов. Структура, которая создавалась для того, чтобы обслуживать мировой спорт, захотела этим спортом управлять. Формально, все решения принимают МОК и международные федерации, но опираются они при этом на настоятельные рекомендации различных комиссий ВАДА. Самый яркий пример — канадский профессор права Ричард Макларен и его компания, которая занималась делом о массовых нарушениях антидопинговых правил в российском спорте.

Но доклады, подготовленные Маклареном, в каком-то смысле обернулись против самого антидопингового агентства, а вместе с ним — и МОК. Так, выяснилось, что профили в система АДАМС могут быть фальсифицированы.

Этот профиль, по сути, главный документ любого спортсмена. Здесь содержится информация о его местонахождении, пройденных допинг-тестах и их результатах, а также разрешениях на терапевтическое использование препаратов. Создавая систему, ВАДА гарантировало полную конфиденциальность информации. Данные хранятся с использованием защиты, аналогичной той, что используется в банковских системах. А доступ к профилю имеет ограниченный круг лиц: сам спортсмен, его тренеры, врачи, представители национальных антидопинговых организаций и всемирного антидопингового агентства. Несмотря на это конфиденциальная информация с завидным постоянством появляется в открытом доступе в интернете.

Кроме того, обнаружилось, что контейнеры для допинг-проб швейцарской компании Berlinger, которая много лет была эксклюзивным поставщиком ВАДА, могут быть легко вскрыты, а при очень низких температурах еще и трескаются. Получается, примерно 5 миллионов проб, которые сейчас хранятся в лабораториях по всему миру, можно просто выбросить. Работа антидопинговых служб фактически разваливается.

История ВАДА — это не только история борьбы с допингом. Это еще и история борьбы за бюджеты. Когда Всемирное антидопинговое агентство только создавалось, оно полностью, в том числе и финансово, зависело от МОК. Сейчас еждународный олимпийский комитет обеспечивает только половину бюджета. Остальные расходы покрывают страны, которые приняли программу по борьбе с допингом. Это позволяет ВАДА все чаще действовать без оглядки на МОК.

Томасу Баху такой расклад, конечно, не нравится. Дошло до того, что он заговорил о масштабных переменах в международной системе по борьбе с допингом.

«Мы нуждаемся в полном пересмотре всей антидопинговой системы, — заявил президент МОК. — Новая система должна быть более жесткой и эффективной, ответственной, прозрачной и независимой».

Дальше слов, правда, дело так и не пошло. Зато ВАДА утвердило многолетний план увеличения бюджета: в 2019 году — плюс 15% к нынешним $32 млн, в 2020 году — еще 15%, в 2021 — еще 5%. В том числе и за счет МОК.

МОК и Родченков

«Хотите вы или нет, но действия Международного олимпийского комитета выглядят как коррупция, соучастие в ней или в лучшем случае бездействие», — такими словами адвокат Григория Родченкова Джим Уолден завершил свое выступление на слушаниях в Хельсинской комиссии Конгресса США (она занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе). Это цитата из письма Родченкова, которое появилось незадолго до восстановления Олимпийского комитета России в правах. Решение МОК сильно не понравилось информатору ВАДА. В письме не раз указывается, что Россия преследует его, а МОК не желает использовать свое влияние и полномочия для того, чтобы это преследование прекратилось.

По данным The New Times, ВАДА и Родченков уже готовят новый доклад о допинговых злоупотреблениях в России, но опасаются, что он не будет иметь прежнего эффекта — едва сняв санкции в отношении ОКР, МОК вряд ли решится на новые.

МОК и спонсоры

Скандалы, которые теперь регулярно случаются в олимпийских видах спорта, не могли пройти бесследно. Больше всех от них устают болельщики. В итоге Игры теряют зрительский интерес, а, значит, и маркетинговую привлекательность.

Так, в Токио в 2020 году из олимпийкой деревни исчезнет McDonalds , который был официальным спонсором МОК больше 40 лет — с 1976 года. Последнее соглашение было подписано в 2012 году. За дружбу с олимпийским комитетом компания заплатила 100 миллионов долларов.

Сотрудничество с МОК посчитали для себя невыгодным сеть отелей Hilton и крупная американская телекоммуникационная компания AT&T

Между тем, около 70% всех олимпийских денег — это спонсоры и ТВ-трансляции. Как расходуются средства и сколько уже потеряно бесследно, большая загадка. В 2008 году британский think tank One World Trust назвал МОК самой непрозрачной из 30 международных организаций, более непрозрачной, чем НАТО

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