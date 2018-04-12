МОК доверяет WADA в деле о допинговых нарушениях в биатлоне

Международный олимпийский комитет (МОК) доверяет Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в деле о возможной причастности руководства Международного союза биатлонистов (IBU) к сокрытию нарушений антидопинговых правил.

«WADA проинформировало нас об этих обстоятельствах, и мы полностью доверяем им и властям, которые участвуют в решении этого вопроса», — говорится в сообщении организации.

В нём отмечается, что во избежание подобных ситуаций МОК создал антидопинговую систему, которая функционирует независимо от интересов международных федераций и государств.

«В этой связи мы вновь призываем все международные федерации присоединиться к недавно созданному Международному агентству по тестированию (ITA)», — добавили представители МОК.

Ранее Драчёв выразил мнение, что ситуация в IBU связана с предстоящими выборами президента организации.