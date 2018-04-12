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В некоторых районах Махачкалы 10 дней будут перебои с водой
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В некоторых районах Махачкалы 10 дней будут перебои с водой 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
С 20 по 30 апреля в Кировском и Советском районах Махачкалы будут перебои с подачей воды, сообщает ОАО «Махачкалаводоканал».
Проблемы с подачей возникнут из-за ремонтных работ, проводимых на водохранилище на водоводах Миатли — Махачкала.
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