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В некоторых районах Махачкалы 10 дней будут перебои с водой
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В некоторых районах Махачкалы 10 дней будут перебои с водой
Mirmol.ru
1 час назад
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Mirmol.ru
С 20 по 30 апреля в Кировском и Советском районах
Махачкалы
будут перебои с подачей воды, сообщает ОАО «Махачкалаводоканал».
Проблемы с подачей возникнут из-за ремонтных работ, проводимых на водохранилище на водоводах Миатли — Махачкала.
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