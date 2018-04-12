В некоторых районах Махачкалы 10 дней будут перебои с водой

С 20 по 30 апреля в Кировском и Советском районах Махачкалы будут перебои с подачей воды, сообщает ОАО «Махачкалаводоканал». Проблемы с подачей возникнут из-за ремонтных работ, проводимых на водохранилище на водоводах Миатли — Махачкала.