В Госдуме придумали, как унять законотворческий зуд

Госдуме к окончанию весенней сессии может остаться менее 100 законопроектов, не рассмотренных в прошлые созывы. Об этом заявил первый заместитель председателя ГД Иван Мельников

По словам вице-спикера, нынешним депутатам ГД досталось в наследство от предыдущих созывов 2020 законопроектов, некоторые из которых были инициированы еще в 1994 году. Несмотря на то, что значительная часть этих документов уже утратила свою актуальность, в соответствии с Конституцией РФ парламентарии обязаны их рассмотреть.

В Госдуме была создана рабочая группа, которая занялась сокращением числа таких законопроектов. Сейчас в портфеле Госдумы осталось около 300 законопроектов из 2020. 1700 из них была рассмотрена, причем около 240 были не отклонены, а приняты парламентариями.

Второй целью рабочей группы было продумать шаги, которые минимизируют поступление в Госдуму недостаточно зрелых проектов. «Субъектами права законодательной инициативы являются законодательные собрания регионов, — отметил Мельников. — Они часто вносят документы, которые описывают проблему, характерную для одного региона, или предлагают способ решения, подходящий только ему». Было решено, что перед внесением в ГД все законопроекты будут прорабатываться в Совете законодателей, в который входят представители заксобраний всех субъектов, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации . Это, по мнению Мельникова, сразу улучшило качество поступаемых законопроектов.

Еще одной сложностью он назвал то, что часто депутат говорит о какой‑то идее и ее подхватывают журналисты, при этом такая мысль не всегда оформляется в виде законопроекта, а если и бывает оформлена, необязательно, что другие члены фракции поддержат инициативу. Поэтому в Госдуме пришли к договоренности, чтобы депутат заранее прорабатывал проект внутри своей фракции и фракция проверяла его идею на соответствие своей программе и целям.

Кроме того, в Госдуме решено было ввести понятие «приоритетный законопроект фракции». Авторы законодательных инициатив зачастую отказываются отзывать бесперспективные, по мнению рабочей группы, проекты или рассматривать их по сокращенной процедуре, поскольку считают их очень важными. Совет Госдумы нашел выход в том, чтобы разрешить каждой думской фракции выдвинуть четыре законопроекта за сессию, которые в обязательном порядке рассматриваются палатой.