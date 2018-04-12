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Госдума одобряет штрафы за несвоевременный выезд мигрантов из России
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Госдума одобряет штрафы за несвоевременный выезд мигрантов из России 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей для приглашавшей стороны за необеспечение своевременного выезда из РФ приглашенного мигранта.
Согласно предлагаемым поправкам в КоАП, если приглашавшая сторона не принимает меры по обеспечению современного выезда иностранца после определенного срока пребывания в РФ и соблюдению иностранным гражданином заявленной цели въезда в страну, на приглашавшую сторону может быть наложен административный штраф: «на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 45 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей».
Согласно пояснительной записке к проекту, действующим законодательством не установлена ответственность должностных и юридических лиц, которые выступают как приглашающая сторона, за непринятие мер по соблюдению иностранцами цели въезда и сроков пребывания в России.
"Предлагаемое законопроектом установление ответственности приглашающей стороны будет способствовать повышению эффективности соблюдения иностранными гражданами, пребывающими на территории РФ, норм миграционного законодательства", — говорится в пояснительной записке.
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