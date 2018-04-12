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Во дворе на Мурановской починили фонарь
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Во дворе на Мурановской починили фонарь 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Городские службы провели ремонт элемента освещения во дворе дома 12а по Мурановской улице. Один из местных жителей обратился с данной проблемой на портал «Наш город».
-Не работает фонарь между 4 и 5 подъездами, — написал пользователь портала Антон Н.
Спустя два дня на портале появился официальный ответ за подписью и.о.директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова.
-По указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме, — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо зарегистрироваться; все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (ак)
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