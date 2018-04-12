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Часть Калуги осталась без света из-за поврежденного кабеля
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Часть Калуги осталась без света из-за поврежденного кабеля 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Утром 12 апреля без света в Калуге остались несколько десятков многоквартирных домов на улицах Маршала Жукова, Мичурина, Болотникова, Хрустальной. Электричество было также отключено в школе №23 и в поликлинике №10 на Маршала Жукова,22. Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе филиала Калугаэнерго, причиной отключения стало повреждение двух кабельных линий напряжением 6 киловольт на Тульской улице. Обесточенные дома были переведены на резервные схемы. В течение часа электроснабжение было восстановлено.
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