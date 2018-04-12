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В Будапеште перезахоронили останки 21 советского воина
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В Будапеште перезахоронили останки 21 советского воина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Останки 21 советского воина были торжественно перезахоронены в Будапеште при содействии представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
"Двенадцатого апреля 2018 года в венгерской столице состоялось торжественное перезахоронение останков 21 российского (советского) воина, погибшего в январе-феврале 1945 года в ходе ожесточенных боев за город Будапешт", — говорится в сообщении.
По словам руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Аллы Афониной, останки советских солдат были обнаружены во время строительных работ в различных районах Будапешта.
"Останки советских героев перезахоронены с отданием воинских почестей на крупнейшем в Венгрии советском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся более 6 тысяч советских воинов Второй мировой войны", — добавляется в сообщении.
Кроме того, сотрудникам представительства частично удалось установить имена советских воинов, что стало возможным благодаря данным, размещенным на интернет-портале «Память народа», где опубликованы уникальные документы времен Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России.
Сообщается, что в церемонии приняли участие представители посольств Молдавии, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана в Венгрии, сотрудники представительства Минобороны РФ, учащиеся школы при посольстве России в Венгрии, представители общественности, а также министр обороны Венгрии Иштван Шимичко.
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