В Будапеште перезахоронили останки 21 советского воина

"Двенадцатого апреля 2018 года в венгерской столице состоялось торжественное перезахоронение останков 21 российского (советского) воина, погибшего в январе-феврале 1945 года в ходе ожесточенных боев за город Будапешт", — говорится в сообщении.

По словам руководителя представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии Аллы Афониной, останки советских солдат были обнаружены во время строительных работ в различных районах Будапешта.

"Останки советских героев перезахоронены с отданием воинских почестей на крупнейшем в Венгрии советском мемориале на кладбище Керепеши, где покоятся более 6 тысяч советских воинов Второй мировой войны", — добавляется в сообщении.

Кроме того, сотрудникам представительства частично удалось установить имена советских воинов, что стало возможным благодаря данным, размещенным на интернет-портале «Память народа», где опубликованы уникальные документы времен Второй мировой войны из фондов Центрального архива Минобороны России.