Мастер-класс по айрис-фолдингу провели в библиотеке района

Четвероклассники из школы №1034 поучаствовали в творческом занятии, посвященном технике айрис-фолдинга, в минувший вторник, 10 апреля.

Помимо этого, для ребят провели небольшую викторину, посвященную весенним пословицам и загадкам. Среди школьников оказались и те, кто продекламировал тематические стихотворения, после чего главный библиотекарь Раиса Кущик показала ребятам мастер-класс по декорированию в технике айрис-фолдинг, что в переводе с английского языка значит «радужное складывание». Главная задача при декорировании в этой технике — выложить в определенном порядке цветные полоски из бумаги или ткани.

— На мастер-классе ребята изготовили нарядную весеннюю открытку, используя различные техники декорации — скрапбукинг и айрис-фолдинг, — прокомментировала заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова . — Творческое занятие в этот раз провела наша коллега Раиса Кущик, все участники остались очень довольны. Отмечу, что в нашей библиотеке мастер-классы проводятся часто, а очереди на посещение очень длинные.

Фото: библиотека №150.