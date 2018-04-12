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Мастер-класс по айрис-фолдингу провели в библиотеке района
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Мастер-класс по айрис-фолдингу провели в библиотеке района 

Управа района Братеево города Москвы 2 часа назад
Фото: Братеево
Четвероклассники из школы №1034 поучаствовали в творческом занятии, посвященном технике айрис-фолдинга, в минувший вторник, 10 апреля.
Помимо этого, для ребят провели небольшую викторину, посвященную весенним пословицам и загадкам. Среди школьников оказались и те, кто продекламировал тематические стихотворения, после чего главный библиотекарь Раиса Кущик показала ребятам мастер-класс по декорированию в технике айрис-фолдинг, что в переводе с английского языка значит «радужное складывание». Главная задача при декорировании в этой технике — выложить в определенном порядке цветные полоски из бумаги или ткани.
— На мастер-классе ребята изготовили нарядную весеннюю открытку, используя различные техники декорации — скрапбукинг и айрис-фолдинг, — прокомментировала заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова. — Творческое занятие в этот раз провела наша коллега Раиса Кущик, все участники остались очень довольны. Отмечу, что в нашей библиотеке мастер-классы проводятся часто, а очереди на посещение очень длинные.
Фото: библиотека №150.
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