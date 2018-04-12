Во Владивостоке наркотики рекламировали прямо на стенах школ 

Надписи держались долгое время.
Граффити с контактной информацией для покупки наркотиков во Владивостоке были размещены на стенах и вблизи зданий школ и студенческих общежитий. Об этом по итогам рейда по адресам с рекламой в своем фейсбуке рассказала руководитель рабочей группы проекта партии «Единая Россия» «Безопасность детей в Интернете» в Приморском крае Майя Шалунова.
«Но знаете, что обиднее всего? Что на эти рисунки не обращают внимание сами жители многоквартирных домов. И собственники исторических зданий. И директора учебных заведений, родители учащихся (к сожалению, были зафиксированы несколько случаев размещения подобных граффити на стенах и вблизи школ и студенческих общежитий). Каждый день, в течение многих месяцев, идут мимо и не замечают! А ведь закрасить надпись, представляющую реальную угрозу для наших детей — двухминутное дело», — написала она.
Между тем, ранее сообщалось, что ситуация с подростковой наркопреступностью во Владивостоке оценивается как особо неблагополучная. В 2017 году сотрудниками ОВД раскрыто девять преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с участием несовершеннолетних. При этом за истекший период 2018 года в отделы полиции УМВД России по г. Владивостоку по подозрению в совершении противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков уже было доставлено семеро несовершеннолетних, три из которых привлечены к уголовной ответственности. Зачастую подростки, сами не являясь потребителями наркотических средств, легкомысленно полагая избежать ответственности, стремясь получить «легкие» деньги, занимаются распространением наркотических средств путем создания «схронов» наркотиков в различных районах города, отмечают в полиции.