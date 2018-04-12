Во Владивостоке наркотики рекламировали прямо на стенах школ

Надписи держались долгое время.

Граффити с контактной информацией для покупки наркотиков во Владивостоке были размещены на стенах и вблизи зданий школ и студенческих общежитий. Об этом по итогам рейда по адресам с рекламой в своем фейсбуке рассказала руководитель рабочей группы проекта партии «Единая Россия» «Безопасность детей в Интернете» в Приморском крае Майя Шалунова.

«Но знаете, что обиднее всего? Что на эти рисунки не обращают внимание сами жители многоквартирных домов. И собственники исторических зданий. И директора учебных заведений, родители учащихся (к сожалению, были зафиксированы несколько случаев размещения подобных граффити на стенах и вблизи школ и студенческих общежитий). Каждый день, в течение многих месяцев, идут мимо и не замечают! А ведь закрасить надпись, представляющую реальную угрозу для наших детей — двухминутное дело», — написала она.