RAEX подтвердило рейтинг банку «РЕСО Кредит» на уровне «ruВВВ+»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «РЕСО Кредит» на уровне «ruВВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Положительное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели финансового результата (ROE за 2017 год по чистой прибыли без учета СПОД составила 13,5%; ROA=3,3%) и высокая устойчивость капитала к рискам обесценения активов (запас капитала над нормативным минимумом позволяет абсорбировать полное обесценение порядка 10% чистых активов на 1 марта 2018 года). При этом отмечается высокое качество ключевого актива банка — портфеля ценных бумаг (на 1 марта 2018 года портфель ценных бумаг, представлен ценными бумагами эмитентов с рейтингом кредитоспособности по шкале RAEX (Эксперт РА) не ниже «ruA-»)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, негативно на рейтинг банка «РЕСО Кредит» влияют слабые конкурентные позиции на российском банковском рынке (по размеру активов кредитная организация занимает 223-е место на 1 марта 2018-го) и крайне узкая специализация деятельности (на 1 марта 2018-го более 85% активов банка представлено вложениями в ценные бумаги). Рейтинг банка также сдерживает высокий уровень концентрации привлеченных средств на крупных кредиторах (на 1 марта 2018-го доля средств крупнейшего кредитора составила 35,2% пассивов; десяти крупнейших кредиторов/групп кредиторов — 48,5%), заключили в RAEX.