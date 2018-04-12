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Госдума приняла в первом чтении изменения в обеспечении жильем детей-сирот
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Госдума приняла в первом чтении изменения в обеспечении жильем детей-сирот 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госдума в четверг на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об изменении в порядке обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как отмечается, законопроект предлагает ввести единый порядок учёта детей-сирот, которых нужно обеспечить жильем, сформировать региональный список. Предлагается установить, что законные представители детей-сирот самостоятельно могут подавать заявления о включении детей в список.
Из документа следует, что органы опеки и попечительства предлагается обязать контролировать своевременную подачу представителями детей-сирот заявления о включении детей в список. При отсутствии заявления органы опеки и попечительства будут обязаны принять меры по включению. Если дети-сироты не были включены в список до достижения ими 18 лет и не реализовали право на обеспечение жильем, то они смогут самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список. Кроме того, правительство будет устанавливать порядок исключения детей-сирот из списка по прежнему месту жительства и включения их в список по новому месту жительства.
Сообщается, что также предусматривается возможность вселения несовершеннолетних детей и супруга в жилые помещения, предоставленные сиротам по договорам найма. Эти лица будут включаться в договор найма специализированных жилых помещений. Как следует из документа, законопроект предлагает внести изменения, которые позволят покупать жилье для детей-сирот у физических лиц-собственников. Это, по мнению властей, позволит обеспечивать сирот жилыми помещениями своевременно.
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