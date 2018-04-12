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Раз шпион, два шпион… «Шпионский гаджет» ждёт!
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Раз шпион, два шпион… «Шпионский гаджет» ждёт! 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Можно ли изменить командора Шепарда? Похож ли на шпиона Нико Беллик? Если вам не составит труда ответить на эти два вопроса, можете считать, что первый шаг сделан. В конкурсе «Шпионский гаджет» уже открыты два задания, и они могут принести вам два балла. И каждый из баллов крайне важен для успеха!
Самые сведущие в шпионских играх без труда наберут на наших простых и не очень заданиях 14 баллов. Это обеспечит им участие в розыгрыше ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Это настоящий высококлассный шпионский гаджет: с пером, с сенсорным экраном, с роскошной геймерской начинкой и системой защиты личных данных!
Всё, что вам требуется для участия, — успеть до 23 апреля. Ну и, конечно же, удача. Ведь шпионов много, а агент 007 лишь один! Так что не медлите: каждые два дня в конкурсе будут открываться новые задания.
И последнее, что надо знать: перекличка шпионов и розыгрыш ультрабука произойдут не позднее 25 апреля. Вперёд, шпионы, на кону почти что судьба мира!
Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin
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