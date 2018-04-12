Раз шпион, два шпион… «Шпионский гаджет» ждёт!

Можно ли изменить командора Шепарда? Похож ли на шпиона Нико Беллик? Если вам не составит труда ответить на эти два вопроса, можете считать, что первый шаг сделан. В конкурсе «Шпионский гаджет» уже открыты два задания, и они могут принести вам два балла. И каждый из баллов крайне важен для успеха!

Самые сведущие в шпионских играх без труда наберут на наших простых и не очень заданиях 14 баллов. Это обеспечит им участие в розыгрыше ультрабука-трансформера Acer Nitro 5 Spin. Это настоящий высококлассный шпионский гаджет: с пером, с сенсорным экраном, с роскошной геймерской начинкой и системой защиты личных данных!

Всё, что вам требуется для участия, — успеть до 23 апреля. Ну и, конечно же, удача. Ведь шпионов много, а агент 007 лишь один! Так что не медлите: каждые два дня в конкурсе будут открываться новые задания.

И последнее, что надо знать: перекличка шпионов и розыгрыш ультрабука произойдут не позднее 25 апреля. Вперёд, шпионы, на кону почти что судьба мира!

Я агент 007! | Это мой ноутбук Acer Nitro 5 Spin