В Пензенской области жителей затопленных районов призывают сдать оружие 

Жителям затопленных районов рекомендуют сдать на временное хранение огнестрельное оружие во избежание утраты или хищения, передает пресс-служба ГУ МВД региона.
«Согласно указанию врио начальника УМВД России по Пензенской области полковника полиции Вадима Ковтуна, руководителям районных подразделений органов внутренних дел необходимо оказать необходимое содействие гражданам и принять у них на временное хранение огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.
Напомним, в результате весеннего паводка в зоне подтопления оказались дома в Нижнеломовском, Сердобском, Каменском, Мокшанском и Иссинском и других районах региона. На сегодняшний день приток воды в Пензенское водохранилище составляет 500 кубических метров в секунду.
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