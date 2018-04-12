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На Восточно-Уренгойском лицензионном участке провели рекордный гидроразрыв пласта
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На Восточно-Уренгойском лицензионном участке провели рекордный гидроразрыв пласта 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Дочерняя компания Роснефти «Роспан Интернешнл» провела на Восточно-Уренгойском лицензионном участке рекордный для газоконденсатного месторождения гидроразрыв пласта (ГРП) по технологии создания высокопроводящих трещин.
В течение семи с половиной часов в пласт закачали 413 тонн проппанта, это эквивалентно 750 тоннам проппанта, закачанного по традиционной технологии. Для выполнения рекордного ГРП привлекли дополнительное насосное и ёмкостное оборудование, разработали специальную рецептуру жидкости-носителя, сохраняющую её свойства при длительной закачке. Применение этой технологии обеспечивает более высокие эквивалентные объемы трещины ГРП и позволяет увеличить продуктивность скважин на 5 — 7%, — сообщает uralinform.ru.
Предыдущий рекорд на предприятии был установлен в ноябре 2016 года, когда в скважину при проведении ГРП закачали 385 тонн проппанта, что эквивалентно 700 тоннам проппанта, закачанного традиционно.
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