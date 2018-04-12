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«Страдают дети»: Евгений Тефтелев назвал неконструктивной голодовку сотрудников «Конаса»
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«Страдают дети»: Евгений Тефтелев назвал неконструктивной голодовку сотрудников «Конаса» 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Сегодня, 12 апреля, глава Челябинска Евгений Тефтелев встретился с родителями воспитанников спортшколы «Конас», сотрудники которой объявили голодовку. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в группе 74.ru во «Вконтакте».
Родители попросили мэра назвать причину увольнения директора спортшколы Олега Строгонова и рассказать о её перспективах.
— У нас был обстоятельный разговор. Голодовка, с помощью которой директор предприятия пытается решить вопрос оставления себя в должности, — это не метод. Не согласен с решением — обратись в суд, — прокомментировал Евгений Тефтелев. — Родители переживают, что «Конаса» коснётся оптимизация, так она никак не затрагивает эту спортшколу. Меня в этой истории волнуют дети. Получается так, что они не участвуют в соревнованиях. Говорится, что это происходит в результате бездействия чиновников, а директор школы вне ситуации что ли? Так не бывает. Он тоже должен нести ответственность.
Глава Челябинска вспомнил ситуацию прошлого года, когда Олега Строгонова уже пытались уволить.
— Результаты у спортшколы были замечательные, а полгода прошло, и за это время школа выпала из повестки соревнований, — заявил мэр.
Он также подчеркнул, что сотрудники «Конаса», в отличие от родителей, не пытались встретиться с представителями администрации.
Сотрудники спортшколы отказываются от еды восьмые сутки. 11 апреля в предынсультном состоянии в реанимацию попала методист «Конаса».
Евгений Тефтелев заявил, что оптимизация не коснётся «Конаса»
Сегодня в «Конас» пришли проверяющие из контрольно-ревизионного управления.
— Они находятся здесь, сейчас будут допрашивать бухгалтера, которая голодает восьмой день. Людей уже качает, все потеряли по шесть-семь килограммов веса, а они решили проверку устроить, — возмущается представитель коллектива спортшколы Владимир Холкин.
Участников акции посетила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.
— Все уговаривают нас прекратить голодовку. Но на просьбу назвать причину увольнения Строгонова — молчат. Только сейчас власти начали предлагать какие-то варианты, объяснять свои действия. Очень жаль, что в XXI веке только с помощью голодовки приходится добиваться ответов. Что касается участия наших спортсменов в соревнованиях, то у них отличные результаты. На балу чемпионов наших представителей было больше всех, — говорит Владимир Холкин.
Сотрудники спортшколы отказываются от еды восьмые сутки
Сотрудники «Конаса» считают, что интерес к акции у чиновников появился после сообщения о приезде в Челябинск вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой и сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексея Анисимова. 17 апреля они намерены посетить «Конас» и встретиться с представителями министерства спорта Челябинской области.
Голодовка началась в 17 часов 4 апреля. Уведомление об этом сотрудники направили губернатору Борису Дубровскому, главе Челябинска Евгению Тефтелеву, председателю гордумы Станиславу Мошарову, министру здравоохранения Сергею Приколотину и начальнику городского управления МВД Сергею Миронову. 5 апреля у голодающих побывал прокурор областного центра Роман Самойлов.
В пятницу, 6 апреля, было собрание с сотрудниками спортуправления, которые, по словам Владимира Холкина, пришли в сопровождении охранников ЧОПа.
На четвёртый день голодовки стало плохо женщине, работающей инструктором-методистом, и её увезли на скорой. 10 апреля давление и уровень сахара в крови упали ещё у двоих участников акции.
Это вторая голодовка в защиту Олега Строгонова. Первая была организована в прошлом году. В июне разразился скандал из-за проведения альтернативного первенства УрФО по карате. В срыве состязаний обвинили руководителя знаменитой спортшколы как вице-президента челябинской федерации, который на тот момент находился за границей. В начале месяца появилась информация о его увольнении с поста директора спортшколы и даже закрытии «Конаса». Тогда Евгений Иванов заверил, что Строгонов останется в должности, несмотря на высказанное ему недоверие со стороны Федерации карате России.
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