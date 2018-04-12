«Страдают дети»: Евгений Тефтелев назвал неконструктивной голодовку сотрудников «Конаса»

Сегодня, 12 апреля, глава Челябинска Евгений Тефтелев встретился с родителями воспитанников спортшколы «Конас», сотрудники которой объявили голодовку. Об этом он сообщил во время прямой трансляции в группе 74.ru во «Вконтакте».

Родители попросили мэра назвать причину увольнения директора спортшколы Олега Строгонова и рассказать о её перспективах.

— У нас был обстоятельный разговор. Голодовка, с помощью которой директор предприятия пытается решить вопрос оставления себя в должности, — это не метод. Не согласен с решением — обратись в суд, — прокомментировал Евгений Тефтелев. — Родители переживают, что «Конаса» коснётся оптимизация, так она никак не затрагивает эту спортшколу. Меня в этой истории волнуют дети. Получается так, что они не участвуют в соревнованиях. Говорится, что это происходит в результате бездействия чиновников, а директор школы вне ситуации что ли? Так не бывает. Он тоже должен нести ответственность.

Глава Челябинска вспомнил ситуацию прошлого года, когда Олега Строгонова уже пытались уволить.

— Результаты у спортшколы были замечательные, а полгода прошло, и за это время школа выпала из повестки соревнований, — заявил мэр.

Он также подчеркнул, что сотрудники «Конаса», в отличие от родителей, не пытались встретиться с представителями администрации.

Сотрудники спортшколы отказываются от еды восьмые сутки. 11 апреля в предынсультном состоянии в реанимацию попала методист «Конаса».

Евгений Тефтелев заявил, что оптимизация не коснётся «Конаса»

Сегодня в «Конас» пришли проверяющие из контрольно-ревизионного управления.

— Они находятся здесь, сейчас будут допрашивать бухгалтера, которая голодает восьмой день. Людей уже качает, все потеряли по шесть-семь килограммов веса, а они решили проверку устроить, — возмущается представитель коллектива спортшколы Владимир Холкин.

— Все уговаривают нас прекратить голодовку. Но на просьбу назвать причину увольнения Строгонова — молчат. Только сейчас власти начали предлагать какие-то варианты, объяснять свои действия. Очень жаль, что в XXI веке только с помощью голодовки приходится добиваться ответов. Что касается участия наших спортсменов в соревнованиях, то у них отличные результаты. На балу чемпионов наших представителей было больше всех, — говорит Владимир Холкин.

Сотрудники спортшколы отказываются от еды восьмые сутки

В пятницу, 6 апреля, было собрание с сотрудниками спортуправления, которые, по словам Владимира Холкина, пришли в сопровождении охранников ЧОПа.

На четвёртый день голодовки стало плохо женщине, работающей инструктором-методистом, и её увезли на скорой. 10 апреля давление и уровень сахара в крови упали ещё у двоих участников акции.