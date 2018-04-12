В Обручевском районе состоялась Неделя донора

На протяжении недели команда организаторов донорского движения Университета имени Пирогова провела огромную работу.

Волонтеры встречали участников акции и сопровождали на всем пути от регистрации до самой кроводачи. За пять дней работы 1060 человек изъявили желание сдать кровь, из которых 747 человек смогли сдать кровь. Это были не только студенты и сотрудники вуза, но и их друзья, родители и, помимо прочего, обучающиеся других университетов, которые стали за многие годы донорами. За пять дней акции было собрано более 336 литров крови. В начале пути доноры проходили регистрацию. Организаторы донорского движения помогали заполнять анкету о самочувствии, а также, консультировали по противопоказаниям, после чего направляли в пункт измерения артериального давления, в лабораторию и на врачебный осмотр. Обязательным пунктом для посещения был буфет, где доноров ждали сладкий чай и вкусные сухари. Так же доноров угощали соками, печеньем, но уже после кроводачи.