Депутаты городской думы ошибками в документах администрации Кургана

Курганские депутаты не приняли доклад об исполнении наказов избирателей, в который объединили 51 требование избирателей Кургана. Просьбы касаются ремонтов дорог, мостов и зданий, прокладке ливнёвки и благоустройству дворов. Но на заседании выяснилось, что о некоторых требованиях в администрации «забыли», а школа № 75 даже «переехала» из одного избирательного округа в другой. И будут ли фактически выполнены работы до конца этого года, у депутатов уверенности нет.

На совместном заседании комиссий депутаты Курганской городской думы выслушали доклад Павла Комогорова, директора Департамента по экономическому развитию, предпринимательству и торговле о том, как будут выполняться работы по наказам избирателей. С каждого округа были отобраны самые актуальные задания — всего в списке оказался 51 наказ.

— 49 наказов в работе, по двум изыскиваются средства. Оставшиеся наказы мы разделили на несколько блоков: дорожные работы, системы дорожного освещения. По ним проектно-сметная документация выполнена, — коротко изложил Комогоров.

Депутаты Борис Кошмар и Яков Сидоров спросили, когда планируются ремонты на их территориях, если в представленной депутатам информации говорится, что денег не хватает.

— Информация, которая у вас есть, неактуальна. Смета обсчитана, — пояснил руководитель.

Депутат Евгений Карчебный тоже нашел нестыковку: «У меня на округе №16 нет школы № 75, она в другом районе города находится!»

Тогда его коллега и заместитель председателя городского парламента Вячеслав Тяжельников уточнил, кто вообще готовил неактуальный документ с ошибками. После минутной паузы он обратился к другим представителям администрации.

— Павлу Федоровичу помогайте, берите что-то на себя. Кто дал некорректные данные? У этого школы нет, у этих денег, — понемногу закипал депутат.

Отвечать стал первый замруководителя администрации Кургана Андрей Жижин . Он пояснил, что школу ошибочно вписали не в тот округ и ошибку исправят.

— Выполнение наказа подразумевает результат. На моем округе две проблемы: на Увале нет ливнёвки, а в Тополях нужно ремонтировать мост. В плане по наказам весьма расплывчатые формулировки «Обследовать водостоки и обследовать мост», — вмешался депутат Артём Исламов.

— Сначала мост обследует подрядчик, и мы поймем, подлежит он капитальному ремонту или нет. По поводу ливневой канализации: в прошлом проложены открытые трубопроводы по улице 1-й Трактовой, закрытый канал в районе гаражей, включены объемы для перекладки этого участка. Еще одна водоотводная канава находится на территории частного домовладения. Будем вместе с вами работать, — ответил Андрей Жижин.

— Чем бы ни закончилось заседание, хотел бы обратиться к главе администрации, чтобы он разобрался с плохой подготовкой документа, — подвел итог Тяжельников. Документ отправлен на доработку, доклад вновь заслушают через неделю — тогда же будет готов корректный список из 51 наказа избирателей, которые должны исполнить в этом году.