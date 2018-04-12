Проект о порядке учета детей-сирот в сфере обеспечения их жилыми помещениями принят ГД в первом чтении

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить единый порядок учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В целях установления единого порядка учета детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, формирования соответствующего регионального списка законопроектом предполагается внести изменения в федеральный закон, направленные на уточнение порядка их включения и исключения из списка на получение жилья.

На сегодняшний день список формируется органами исполнительной власти субъекта РФ самостоятельно в соответствии с установленным ими порядком. Однако в силу различных причин действующий порядок не в полной мере обеспечивает своевременное включение в список всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение их жильем.

«В связи с этим представляется целесообразным предоставить возможность законным представителям указанных детей самостоятельно подавать заявления о включении детей в список, что будет гарантией последующего предоставления последним жилья», — говорится в пояснительной записке.

Одновременно на органы опеки и попечительства в рамках их задач и полномочий, установленных Федеральным законом «Об опеке и попечительстве», возлагается осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот заявления о включении детей в список. В случае неподачи законными представителями соответствующего заявления орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению детей в список.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести уточнение, согласно которому жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.

Документом также устанавливается единый порядок формирования списка, а также предлагается наделить правительство РФ полномочием по установлению такого порядка.

Кроме того, предлагается предоставить возможность органам исполнительной власти субъектов, осуществляющим полномочия по опеке и попечительству, принимать решение о необходимости заключения договора найма специализированного жилого помещения по истечении первого пятилетнего срока неоднократно. При этом принятие такого решения должно основываться на фактических данных, свидетельствующих о необходимости сохранения контроля над лицами указанной категории в целях обеспечения их интересов, в том числе и имущественных.

Документом предусматривается, что в случае, если совместное проживание граждан, лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным, они по требованию законных представителей несовершеннолетних, органа опеки и попечительства или прокурора могут быть выселены в судебном порядке из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, если иное не предусмотрено законом субъекта РФ.