Как провести крауд-кампанию и остаться в плюсе — советы и кейсы

Формула для расчета финансовой цели крауд-кампании

Допустим, для реализации идеи вам нужны 150 тысяч рублей. Вы создаете черновик крауд-проекта, излагаете свой замысел единомышленникам и буквально на всю планету заявляете, что для воплощения вашей мечты не хватает всего пресловутых 150 тысяч рублей.

Предположим, вы собираете эту сумму и… Все? Не тут-то было! По плану вам бы уже нужно приступать к реализации идеи, но выясняется, что собранных средств на это не хватает. Мало того, что с этой суммы нужно выплатить комиссию платформе и платежным системам, а заодно и налоги, так еще и спонсоры атакуют страницу проекта и соцсети с требованием своих законных вознаграждений.

А ведь какие-то из них нужно закупить, да еще и как-то доставить до спонсоров — и это тоже требует денег.

Вы сначала порадовались, что ваш проект поддержали в прекрасной далекой Австралии , а теперь с грустью поняли: далекая она в большей степени, чем прекрасная, прикинув, что приобретенный лот спонсора из страны кенгуру стоил дешевле, чем вам обойдется доставка лота туда…

Деньги любят счет, и считать их нужно заранее — то есть до запуска крауд-кампании. Для расчета финансовой цели крауд-проекта есть специальная формула:

Средства, необходимые для реализации идеи + затраты на изготовление и доставку вознаграждений + комиссия платформы и платежных агрегаторов + налоги

Конечно, цифры в каждом случае разные, да и бонусы спонсорам часто различаются по цене. Впрочем, есть несколько универсальных советов по каждому из слагаемых.

Будьте скромнее

Минимизируйте бюджет вашей идеи. Дело даже не в том, что небольшие суммы быстрее собираются. Многие пользователи рунета негативно относятся к миллионным проектам и редко верят в их успех. Это не значит, что больших финансовых целей невозможно достичь на крауд-платформах, но краудфандинг — это и не денежный дождь, который обрушится на каждого, кто запустит свою кампанию.

Чтобы она была успешной, к ней нужно постоянно привлекать внимание. Если у вас большая аудитория, проект может вызвать общественный резонанс и мощную информационную поддержку. А если вы готовы постоянно работать над своим проектом и в течение всего срока кампании посвящать ему хотя бы несколько часов в день, реально собрать с помощью народного финансирования не один миллион.

Группа «Алиса» стала рекордсменом отечественного краудфандинга, сумев привлечь более 11,3 миллиона рублей для записи нового альбома. Скажете: «Так это культовые рок-музыканты, им легче»?

Тогда у̶т̶е̶ш̶т̶е̶с̶ь̶, ̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶и̶х̶ ̶д̶е̶й̶с̶т̶в̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶о̶ ̶п̶о̶д̶д̶е̶р̶ж̶а̶л̶и̶ ̶н̶е̶с̶к̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶с̶п̶о̶н̶с̶о̶р̶о̶в̶ ̶и̶з̶ ̶А̶в̶с̶т̶р̶а̶л̶и̶и̶ знакомьтесь со вторым рекордсменом: небольшой зоозащитный фонд «Ника» из Зеленограда в ходе трех кампаний собрал почти 14 миллионов на строительство своего многофункционального центра помощи животным и сейчас запустил последний, самый амбициозный проект цикла — уже на 9 миллионов.

Общая смета строительства этого центра превышает 46 миллионов рублей. Если бы сотрудники фонда сразу запустили проект с такой внушительной целью, вероятнее всего, он бы не состоялся. Но краудфандинг — только один из источников финансирования будущего центра, и поэтапный запуск крауд-кампаний с промежуточными отчетами по каждому этапу вызывает доверие спонсоров и желание поддерживать будущие проекты.

Это я к тому, что все реально, нужно только честно оценивать свои возможности. Если вы новичок в краудфандинге и пока не имеете большого опыта в привлечении спонсоров, лучше будьте скромнее. Успешно реализовав проект с небольшой финансовой целью, можно приступать к более масштабным крауд-кампаниям.

Первый проект — это проверка для вашей аудитории

«Да, но если мне нужно не 150 тысяч рублей, а больше, гораздо больше?», — могут спросить отчаявшиеся начинающие авторы. Используйте прием отложенных финансовых целей.

Помните: первый проект — это проверка для вас и вашей аудитории. Лучше собрать больше, чем запрошено (эти деньги также перечислят на ваш счет после вычета всех комиссий и налогов), чем не получить вообще ничего, кроме первого неудачного опыта краудфандинга.

Компания «Моторика», разработчик функциональных протезов кисти для детей и взрослых, достигла минимальной финансовой цели в 150 тысяч рублей через неделю после запуска кампании. До окончания проекта, а следовательно, и перевода собранной суммы оставалось два месяца. Разработчики сделали яркую инфографику и подробно расписали, на что потратят деньги, если соберут больше.

В итоге им удалось привлечь почти 600 тысяч рублей. Можно раздробить финансовую цель на несколько проектов: собрав аудиторию вокруг одного из них, работать со спонсорами и при воплощении новых инициатив.

Один из пионеров российского краудфандинга — Евгений Гришковец . В 2012 году он запустил проект на съемку видеоверсии последнего спектакля с группой «Бигуди». Кампания объединила 147 спонсоров, было собрано 295 тысяч рублей. Казалось бы, для такого известного человека сумма невелика. Но это был первый опыт создания чего-то общего вместе с поклонниками. Следующие крауд-кампании Гришковца суммарно привлекли около 5 миллионов рублей.

Вознаграждения спонсорам

Итак, с суммой для реализации идеи определились. Теперь обязательно прибавляйте к получившейся цифре стоимость вознаграждений. Цель крауд-кампании — заработать деньги, а не потратить, поэтому не выставляйте огромное количество лотов, которых у вас еще нет.

Рекомендую создать табличку, где будет прописана не только стоимость каждого лота, но и реальная прибыль с его продажи (за вычетом себестоимости, упаковки, доставки и прочих). При этом не стоит предлагать вознаграждения по цене, значительно превышающей рыночную — это моветон. Лучше подойдите к проекту творчески: придумывайте скидки для первых спонсоров, поощряйте повторные заказы.

Не пренебрегайте бонусами от партнеров и нематериальными вознаграждениями (к ним относятся приглашения на мероприятия, мастер-классы, экскурсии, личные встречи). Они не будут стоить вам ничего или почти ничего. Только не переусердствуйте с этим: в противном случае после завершения кампании вы можете просто не справиться с потоком работы.

Если вы затеяли краудфандинг ради производства какого-то продукта (гаджета, книги, рюкзака), то самым логичным и желанным вознаграждением за участие в крауд-кампании будет именно этот товар. Заранее угадать, сколько человек его предзакажут, невозможно, поэтому заложите в финансовую цель себестоимость партии, которую вы в любом случае будете изготавливать.

Фотограф Иван Хафизов известен своей любовью к резным русским наличникам и желанием привить эту любовь всем вокруг (а что, согласитесь nalichniki ничуть не хуже, чем balalaika или matreshka). Третий год подряд в преддверии Нового года он запускает проект на создание календарей с наличниками. Поставив в качестве финансовой цели 80 тысяч рублей, Иван стал рекордсменом российского краудфандинга по превышению финцели: любители наличников помогли ему собрать более 1,5 миллиона рублей. Почти 2 тысячи процентов от заявленного!

Иван Хафизов

Фотограф, основатель виртуального музея резных наличников

80 тысяч рублей — это печать 160 календарей, налоги-сборы и работа дизайнера. То есть если бы мы собрали ровно столько, то все (включая меня) получили бы только по одному календарю и разошлись довольные.

Но я придумываю такие вознаграждения в проекте, чтобы спонсорам было приятно их покупать. Прибыль от каждого из них минимальна, но ведь и цель проектов — популяризация наличников и деревянного зодчества, поэтому продажи — только способ.

Доставка вознаграждений — это отдельный вопрос. Конечно, любому человеку приятнее, когда она уже входит в стоимость выбранного вознаграждения, но в таком случае необходим дотошный расчет. Цена доставки « Почтой России » зависит от веса бандероли или посылки и от адреса получателя. Например, пересылка музыкального диска по стране обойдется в 250 рублей, а если за рубеж? Узнайте стоимость заранее!

В своей последней крауд-кампании Иван Хафизов предложил в качестве вознаграждений несколько «календарных» лотов с разной стоимостью: календарь, который можно забрать самостоятельно из пункта самовывоза, с доставкой по России и по миру. Сделано это было специально для того, чтобы обезопасить себя от незапланированных трат.

Кроме того, Иван договорился с одной компанией, которая взяла на себя расходы по доставке части календарей. Для участников крауд-проекта это означало возможность бесплатно получить их на дом, а для самого автора — освобождение от необходимости отправить 500 посылок. Для самой компании-партнера это вылилось в пиар и дополнительную рекламу. В общем, все выиграли от такого сотрудничества.

Кстати, если вас пугает необходимость отправлять огромное количество посылок, отдавая энное количество часов жизни «Почте России», вы можете перенести логистические заботы на плечи специальной службы или сотрудников крауд-платформы (некоторые платформы работают как агентства полного цикла и предоставляют такие услуги) — разумеется, за отдельную плату. Умножайте стоимость отправления на количество предполагаемых посылок и добавляйте получившуюся сумму к финансовой цели проекта. Впрочем, чаще ее все-таки приходится вычитать из итогового сбора: количество предполагаемых посылок перед стартом проекта сложно предугадать.

Комиссии крауд-площадок

Большинство краудфандинговых платформ во всем мире работают по принципу «Все или ничего»: авторы проектов получают средства, только если достигают заявленной финансовой цели. В таком случае, например, если срок проекта подходит к концу, но на счету кампании не 150 тысяч, а всего 140, вы их потеряете. Обидно, правда?

У нас условия более лояльны. В зависимости от того, с каким результатом закончился проект, существует два вида комиссии. Если собранная сумма составляет 50%-99% от заявленной финансовой цели, комиссия платформы и платежных систем составит 15%. Если же вы на 100% достигли финансовой цели или даже собрали больше, суммарная комиссия сократится до 10%.

Весной мы запустили специальную акцию «Глобальное потепление» для пересобирающих авторов. Например, при превышении заявленной суммы в два раза, комиссия снизится до 7%. Некоторые из авторов для подстраховки специально закладывают в финцель более высокую комиссию, чтобы не потерять потом деньги при «недоборе».

Другими словами, эту добавочную сумму можно использовать как подушку безопасности. К тому же, краудфандинг — это не только способ финансирования, но и PR-инструмент. В процессе работы над проектом вы можете встретить людей, готовых помочь воплощению вашей идеи не деньгами, а ресурсами. В таком случае итоговая финансовая цель снизится.

У каждой платформы свои условия работы. Комиссия обычно держится примерно на одном уровне. Так, белорусский «Улей» возьмет 10% (вместе с банковскими расходами), комиссия Kickstarter составит 5%, но еще 3-5% будет необходимо отдать Amazon Payments. Впрочем, бывают и площадки, которые зарабатывают не на комиссии с успешных проектов, а на пороговых взносах со всех крауд-кампаний. С особенностями выбранного ресурса важно познакомиться до старта проекта и учесть их в итоговой смете.

А что там с налогами?

Наконец, на итоговую финансовую цель проекта значительно повлияет то, кого вы выберете в качестве контрагента кампании. С точки зрения государства, все собранные с помощью краудфандинга средства являются доходами, а потому облагаются налогами. Именно тип контрагента — физлицо, юрлицо, индивидуальный предприниматель или благотворительный фонд — определяет объем налогообложения. Смотрите, как.

Писатель и владелец московского книжного магазина «Ходасевич» Стас Гайворонский решил написать книгу о своем опыте открытия магазина. Автор запустил краудфандинговый проект на издание этой книги, установив финансовую цель в 150 тысяч рублей. Крауд-кампания завершилась успешно, удалось собрать даже немного больше, и 13% от собранной суммы Стас, как гражданин РФ, заплатил в налоговую службу

Если бы автор был резидентом другой страны, налог был бы выше: они выплачиваются по законам, регулирующим отношения России и другого государства.

Социальный предприниматель Галина Инешина из Нижегородской области с помощью коллективного финансирования открыла пекарню в родной деревне. Отчитавшись перед спонсорами, воодушевленная женщина запустила новый проект, чтобы собрать на приобретение хлебовоза. Галина тоже выставила в качестве финансовой цели 150 тысяч рублей, но запускала проект от своего ИП, поэтому налог для нее был ниже, чем для Стаса.

Галина Инешина

Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц налоговая ставка, как правило, упрощена. Особые условия действуют и для благотворительных проектов: в зависимости от особенностей фонда, запускающего проект, собранные средства могут учитываться как пожертвования или как другие поступления. В любом случае налогообложение зависит от системы учета конкретной организации.

Почему собирать деньги лучше на крауд-площадке

«Итого, что, почти четверть суммы уйдет в никуда? — трясется в истерике начинающий автор. — Может, ну ее, эту краудфандинговую платформу, размещу в Facebook номер карты». Конечно, такой способ минимизации финансовой цели тоже возможен, выбор способа сбора полностью на вас. Но площадка защищает авторов и спонсоров: вас не настигнет налоговый агент с радостным отслеживанием незадекларированных переводов на карту, а в случае неудачи средства вернутся спонсорам в полном объеме.

Площадка гарантирует прозрачность сбора. Площадка предоставляет разнообразие платежных систем (которым и отдает часть своего сервисного сбора). Наконец, площадка — это удобный сервис, чтобы не просто взять, но и отдать. Предзаказ — это не только возможность поблагодарить спонсоров, но и одна из функций краудфандинга. Разместить список вознаграждений и отслеживать, кому же из спонсоров какое выслать, при сборе на личную карту сложно. Гораздо проще сначала поупражняться в математике и внимательно рассчитать цель проекта.

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