В «Селедке и кофе» пройдет презентация книги Кати Гущиной «Москва—Владивосток

В Нижний Новгород приедет Катя Гущина, чтобы презентовать свою книгу " Москва Владивосток ". Об этом она сообщает в своем Telegram-канале. Мероприятие пройдет в баре «Селедка и кофе» 18 апреля. Начало в 19:00.

Катя Гущина — художница, совершившая путешествие вдоль всей России на Транссибирском экспрессе. Свои впечатления она оформила в иллюстрированный дневник путешественника — скетчбук.

Транссибирская магистраль идет через Удмуртию , Урал, Сибирь, Байкал и Дальний Восток. Девять тысяч километров пути преобразились в тревелбук «Москва— Владивосток».

На презентации Катя обещает рассказывать истории о безымянных станциях и пирожках с котятами. Можно будет подписать «Москву—Владивосток» и другую книгу, созданную Катей Гущиной: «Сумасшедший год».

Вход на встречу — свободный. Коктейль вечера — «Транссибирский экспресс».