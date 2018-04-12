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В «Селедке и кофе» пройдет презентация книги Кати Гущиной «Москва—Владивосток
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В «Селедке и кофе» пройдет презентация книги Кати Гущиной «Москва—Владивосток 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Нижний Новгород приедет Катя Гущина, чтобы презентовать свою книгу "МоскваВладивосток". Об этом она сообщает в своем Telegram-канале. Мероприятие пройдет в баре «Селедка и кофе» 18 апреля. Начало в 19:00.
Катя Гущина — художница, совершившая путешествие вдоль всей России на Транссибирском экспрессе. Свои впечатления она оформила в иллюстрированный дневник путешественника — скетчбук.
Транссибирская магистраль идет через Удмуртию, Урал, Сибирь, Байкал и Дальний Восток. Девять тысяч километров пути преобразились в тревелбук «Москва— Владивосток».
На презентации Катя обещает рассказывать истории о безымянных станциях и пирожках с котятами. Можно будет подписать «Москву—Владивосток» и другую книгу, созданную Катей Гущиной: «Сумасшедший год».
Вход на встречу — свободный. Коктейль вечера — «Транссибирский экспресс».
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