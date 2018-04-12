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Экскурсия «Жил-был лес» состоится в Измайлове
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Экскурсия «Жил-был лес» состоится в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Экскурсия 13 апреля будет посвящена одному из самых крупных парков в Европе — природно-историческому парку «Измайлово».
Специалисты Мосприроды проведут в пятницу для москвичей экскурсию по Измайловскому лесу. Гиды расскажут историю Измайлова и сегодняшнее состояние лесопарковой зоны.
К примеру, сегодня в Измайловском лесу обитают еж, крот, зайцы (беляк и русак), белка, ласка, куница. Также гнездятся здесь 65 видов птиц, в том числе сова, неясыть, сокол чеглок, черный дятел, коростель, черный и певчий дрозды. Помимо этого в пределах лесного массива сохранились несколько постоянных и временных ручьев, 13 прудов, самый крупный из которых — Лебедянский.
Сбор участников бесплатной экскурсии в 14.00 «у камня» на входе в парк рядом со станцией метро «Измайловская» (выход из первого вагона из центра).
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